聽新聞
test
0:00 / 0:00
引進科技防長輩失智 張志豪：盼新北能推行
新北市議員張志豪與樂齡智造科技公司、連城里長林仁凱舉辦「Al智慧互動預防長者失智」體驗活動，盼透過科技協助長者進行長期的失智訓練與肌力提升，張志豪指出，桃園目前向中央爭取預算，讓8個據點成為示範點，希望新北市也不要落後給桃園。
體驗活動引進「LTPA 智慧認知訓練方案」，結合 AI 與 IoT 技術，協助長者進行長期的失智訓練 與肌力提升，幫忙長者建立身體活動例程，以維持或改善生活質量。
張志豪說，人口快速老化的台灣，失智症將成為全民未來沉重的負擔，隨著醫療的進步和研究的進展，預防或延緩失智症已不再遙不可及，該項器材可以收集長輩的數據，並提供給地區醫院，藉次了解長輩是否有失智狀況。
張志豪表示，今在中和起步試點，新北市可結合AI互動器材的大數據與地區醫院一起照顧長者的健康，盼未來可以推行到全新北市，讓長輩讓長輩遠離失智危機。
新北社會局長張錦麗說，科技是協助、預防老者失智的好工具，盼藉由科技提升長者生活品質；新北衛生局副局長高淑貞說，老人最重要的議題是避免三失，失能、失智及失群，透過參加活動、交朋友才能活的健康。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言