引進科技防長輩失智 張志豪：盼新北能推行

新北市議員張志豪與樂齡智造科技公司、連城里長林仁凱舉辦「Al智慧互動預防長者失智」體驗活動，盼透過科技協助長者進行長期的失智訓練與肌力提升，張志豪指出，桃園目前向中央爭取預算，讓8個據點成為示範點，希望新北市也不要落後給桃園。

體驗活動引進「LTPA 智慧認知訓練方案」，結合 AI 與 IoT 技術，協助長者進行長期的失智訓練 與肌力提升，幫忙長者建立身體活動例程，以維持或改善生活質量。

張志豪說，人口快速老化的台灣，失智症將成為全民未來沉重的負擔，隨著醫療的進步和研究的進展，預防或延緩失智症已不再遙不可及，該項器材可以收集長輩的數據，並提供給地區醫院，藉次了解長輩是否有失智狀況。

張志豪表示，今在中和起步試點，新北市可結合AI互動器材的大數據與地區醫院一起照顧長者的健康，盼未來可以推行到全新北市，讓長輩讓長輩遠離失智危機。