貳樓創辦人捐300萬助清寒學生 還體恤員工借款零利息

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，今日召開記者會，感謝貳樓餐飲集團創辦人暨董事長黃寶世，捐贈300萬元認助金幫助台北市的弱勢學生，現在坐擁飲食集團的黃寶世，因家境緣故竟從16歲開始打工賺取學雜費，投身餐飲業後，也經常協助員工度過難關，提供分期零利息的救助款，甚至早期出借款時還不需簽立借據。

在記者會上，台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長兼教育局長曾燦金，與基金會董事們，感謝黃寶世捐贈300萬元認助金，曾燦金表示，感謝貳樓餐飲集團在2021年初寒冬送暖，為基金會帶來好消息，也希望企業拋磚引玉，能讓社會各界加入愛心認助的行列。

69年次的黃寶世在創辦貳樓前，曾與朋友合資開過簡餐店、小酒吧，都因缺乏經驗黯然收場，但兩次失敗沒有擊倒他，他抱著想成功就要加倍努力的體悟。

2007年他在台北市敦化南路開設第一家店面後迄今，除了有多間分店的「貳樓」餐廳，又發展出「右手」泰式定食與「包果」茶飲輕食2個品牌。有人羨慕黃寶世年紀輕輕就創業成功，就誤以為他出身豪門，但其實他因為家境關係，學生時期就靠自己打工賺取學費、生活費，16歲就進入麥當勞、星期五美式餐廳等打工，這樣的背景讓他很早就立下創業目標，希望讓家人過更好的生活。

黃寶世說，我家不是非常清寒，但我必須要自己賺學雜費，16歲可以合法工作，就是去麥當勞打工，當時時薪65元，一個月薪水大約6000至9000元，寒暑假努力一點可以到12000元，那時候，12000元對我來說是很大的數字，大部分的錢都是使用在一整年的學雜費。從16歲就開始累積打工經驗，他認為打工時所得到的學習成長與求學不同，「社會化之後理解很多人情世故。」

如今他有了能力，希望能反饋給社會，投身餐飲業之後，他經常從兼職員工身上看見過去的自己，他說，我們公司只要員工有需要，就會盡快協助，提供給員工分期零利息的借款，有些離職員工現在還在每月分期償還借款，甚至早期員工還不需簽借據，「後來會計發現很多帳目不知從哪裡來，才開始和員工簽立借據。」因為他自身背景，總是能以換位思考的角度來體恤員工。