全台最長壽校犬　樹林高中校犬小黑已20歲等同百歲人瑞

全台最長壽校犬！新北市樹林高中有隻已經20歲狗瑞校犬小黑，校長曹永央表示，小黑在20年前來到樹林高中就已經是成犬，可以算是學校最資深員工，換算人類年齡約等同於百歲人瑞，動保處也提供福袋及紅外線照護燈，幫助小黑在學校長照安養。

小黑性格非常溫順，平時就受到師生愛戴，同學路過川堂時都會與小黑互動，小黑也很享受被同學按摩，動保處人員今天與台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治、秘書長何宗勳、寵物食品及用品商業同業公會理事長石世琮、世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸前往探視小黑。

日前動保處獸醫師毛品樺為小黑進行理學檢查，意外發現身體狀況健康，小黑的牙齒非常乾淨，連最常見的牙結石問題也沒有，讓毛品樺驚訝問老師們平時是餵食什麼？讓已年邁20歲的小黑還如此健康。

老師們則說，平常都餵食乾飼料，但因為師生們太寵愛小黑，讓牠的身材日漸倍增，行動有些不便會一拐一拐，毛品樺說，現在小黑要減肥控制體重，需要學校師生一起幫助小黑重拾健康身材，動保處在寒冬之際也特別提供紅外線照護燈，促進新陳代謝及血液循環，幫助小黑渡過寒冬。

動保處統計，新北市目前有45間學校88隻校犬貓，其中以20歲小黑為最資深，由於學校讓牠自由在校園內活動給予無壓力生活環境，可能是長壽關鍵，但小黑年紀大了代謝下降，導致肥胖，體力也不如從前，就算牙齒無蛀牙，但仍然因為退化導致咀嚼能力下降，身心靈上和人瑞一樣需要加倍細心呵護。