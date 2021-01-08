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新北烏來也飄雪 體感溫度下探4度
寒流來襲，北台灣各地都傳出下雪狀況，新北烏來區信賢部落今凌晨2點到5點也出現飄雪狀況，新北市府指出，今天一整天都在10度以下，體感溫度更是下探4度，若前往烏來地區因路面溼滑，需注意安全。
新北市信賢部落位於烏來區信賢里，在地質上擁有瀑布及溪谷資源，地貌景觀多元多樣，加上信賢村發展較晚，因此保有許多原始木板屋，為一樸實的山中聚落，今凌晨傳出下雪景象後，不少當地民眾相當興奮。
新北市府表示，今明冷空氣威力最大，今為濕冷、明日逐漸轉乾冷，10日寒流減弱白天氣溫稍回升，11日冷氣團再度南下但威力較弱，直至13日白天冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升。
新北市府提醒，日夜溫差大請添加衣物、做好保暖工作；請保持室內通風，防範一氧化碳中毒；使用電暖器跟除濕機要注意用電安全；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節。
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