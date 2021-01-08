逼近「霸王級」寒流 陳吉仲台南視察虱目魚寒害災情

農委會主委陳吉仲今天南下台南七股勘查虱目魚寒害災情，強調未來會用專業及科技方式來認定，也會研擬提高天然現金救助的金額幫助農民度過難關，同時也會全面推動農業保險法，讓漁業的損失能夠透過保險來獲得保障。

元旦接連兩波寒流來襲，造成台南七股、北門沿海一帶養殖業者虱目魚大量凍死災情，立法委員郭國文今天邀請農委會主委陳吉仲南下，到七股文蛤產銷班郭永慶班長的魚塭視察虱目魚凍死災情也姐聽取養殖漁民心聲。

郭永慶表示，寒害虱目魚死亡是會有遞延性的，從元旦開始的低溫之後虱目魚就陸續地死亡，列現在幾乎全滅，現在每公頃只補助9千元對農民來講太少，這種工作虱目魚的重要性在於它可以協助清除文蛤池水中的藻類，如果從現在開始到明年二月少了這些工作魚的話，就要增加人工成本每公頃要10萬元，希望農委會主委能夠適當地提高到3萬元。

郭國文說，今年元旦一波寒流造成南部沿海傳出虱目魚凍死災情，昨日又有第二波更強的寒流報到，讓養殖漁民朋友擔憂又會有更大的災損，特別是針對災損通報上與補助上，盼農委會能放寬。目前試辦的災害保單必須低溫10度以下長達10個小時才理賠都不是很合理，盼能趁這次調整。

陳吉仲表示，9千元的補助後續可以研擬提高，但是這次是否可請市府來協助人工清藻的補貼。另外災損通報也授權台南市政府來從簡從寬從速辦理，元旦與這次逼迫霸王級寒流可以併作一次處理。

陳吉仲強調，避免未來的申報方式太複雜，以後會用專業及科技的方式來認定，只要低溫達到幾度維持幾個小時，不耐寒的工作魚就會有災害，就不用讓漁民這麼辛苦的申報，然後公所還要耗費很多的人力去認定。

另外全面推動農業保險，像今年乾旱停灌農地七萬多公頃，但東部卻豪雨成災，加上這種霸王級的寒流，以後極端氣候的影響會越大，所以一定要透過農業保險法的落實，讓更多的農民能夠從用保險的方式來獲得補償。

陳吉件提到在2015年霸王級寒流以及三次的颱風，全台灣的農業損失高達四百億，但政府的些天然現金救助金才110億，所以農民有310損失，這部分未來就要透過農業保險的部分全面能夠補足農民的損失。