巴拉卡公路有結冰 淡水警交管上山車要掛雪鏈

陽明山飄雪，淡水警分局今天表示，目前山上氣溫攝氏零下1度，巴拉卡公路降雪、路面有結冰，上午6時起由淡水101線及101甲線往竹子湖方向交管，禁止未附掛雪鏈車輛進入山區。

巴拉卡公路今天飄雪，新北市政府警察局淡水分局、警政署保安警察第七總隊第四大隊及台北市政府警察局北投分局上午6時起啟動交管。

淡水警分局指出，為維護上山民眾行車安全，針對上山車輛的實施疏導與管制，由淡水區北新路往竹子湖方向的101甲線入口處，設置警告燈號與提醒路牌。

淡水警分局表示，配合北投警分局，針對前往陽明山大屯山主峰方向的車輛，進行疏導與管制，裝有雪鏈的車輛視情況放行，其餘車輛一律禁止進入，並呼籲民眾務必做好保暖。