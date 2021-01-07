新北停車費重複繳納 百萬餘元尚未申請退費
新北市交通局今天表示，去年停車費溢繳約新台幣180多萬元，目前僅72萬、約4成退費完成，還有百餘萬元尚未領回；交通局官網可查詢相關紀錄，繳費日起5年內都可退費。
新北市政府交通局停車營運科長許芫綺指出，在尚未領回的百餘萬元中，有6成以上金額低於20元，累計一年同車號重複繳費約25件，總金額平均約300元；市府已陸續寄發通知單，在車主提供帳號後辦理退費。
許芫綺表示，交通局官網提供民眾查詢一年內繳費的紀錄，若有重複繳費，繳費日起5年內可提出退費申請，或透過新北市政府雲端櫃台、6處停車管理場或郵寄方式，申請退費。
她呼籲，民眾可多加利用綁定行動支付或金融電信代扣繳路邊停車費，發生重複繳費，系統會直接將款項退回帳戶；另也在繳費通知單上提醒已綁定民眾，勿持單重複繳納。
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