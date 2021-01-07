汐止招商街通學路又髒又亂 將綠美化增照明

汐止區位在新台五路上的江山萬里社區，小朋友要走招商街到學校上課，都會從正門過馬路後走人行通道，不過，下雨天濕滑，週邊環境也髒亂，所以，今(7)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位會勘，要求整頓綠美化。

崇德里長蘇宏杰說，人行通道從新台五路走下階梯有照明不足，還有步道也需要做整理、雜草的清楚，希望在照明改善後，不管是小朋友也好或是夜歸婦女也好，能夠更安全。

新北市議員張錦豪指出，社區住戶及學童需要經過新台五路來到崇德國小，那因為新台五路旁邊的附屬設施以前照明度並沒有很足、還有步道的安全性，希望未來讓我們的小朋友去崇德國小有安全的通學路。

張錦豪說，新台五路旁的邊坡，長期有一些民眾在這裡種菜，希望能維持一個更好的綠帶，所以，會勘結論也請公路總局在邊坡土地設立限期清除公告，並在公告期滿後，進行清除作業，另外，針對晚上太過昏暗，為了夜歸婦女安全，也將增加照明。

汐止區長陳健民表示，這條是小朋友上學的通路，但是因為長期沒有明確的管理機關、還有照明也很缺乏，今天會勘我們就針對整個未來管養的機關做一個確認，公所會針對路燈進行裝設，確保孩子通學廊道的安全。

邊坡遭人種菜的部分，三月中公告期滿後進行清除作業，完成後再交由市府景觀處植草皮及綠美化植栽，讓週邊及小朋友的通學路環境更好。