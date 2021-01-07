淡水樹梅坑溪疑排廢水 民眾黨立委會勘

新北市淡水區竹圍樹梅坑溪與竹圍碼頭自行車道附近的下游處冒出黑泡泡，有民眾拍攝po到地方臉書社團，對此民眾黨立委邱臣昨(6)日會同行政院保護署等單位於樹梅坑溪沿線巡查會勘，可能是樹梅坑溪淤積，底部產生沼氣擾動所致，並非事業埋暗管偷排廢水。

淡水區竹圍樹梅坑溪溪流，不斷的從底部冒出黑泡泡，民眾驚覺疑似是排放廢汙水，拍攝影片po到地方臉書社團，對此台灣民眾黨淡水服務處發現此問題，主動聯繫了解，民眾黨立委邱臣遠會同行政院保護署，經濟部水利署第十河川局、新北市政府高灘處及環保局人員於樹梅坑溪沿線巡查會勘。

據了解樹梅坑溪上游處有幾間養豬戶加上一些市場及家庭排放污水，往下游堆積導致污泥堆積已久造成沼氣產生，並且有惡臭問題。

立委邱臣遠表示，經過相關單位查證後發現，冒出黑泡泡現象，是樹梅坑溪淤積，污泥發生厭氧反應，底部產生沼氣擾動所致，並非事業埋暗管偷排廢水。

但立委邱臣遠也提到，有民眾反應此段溪流淤積嚴重，但樹梅坑溪屬於新北市權管範圍，希望新北市水利局，能以專案處理，或是申請前瞻計畫，也要求中央單位配合地方作業，另將蒐集民間協會學者的建議納入考量，並請相關單位做研議改善，提出計畫執行。

另外河川局針對相關水利治理，成立專案協助樹梅坑溪上中下游，污染源及生態保育，也希望新北市政府做總體評估，讓這一段假日人潮眾多的自行車道溪口，打造更好的環境。