新北小學生抽中特斯拉大獎 總消費9萬多元

「新北振興168」活動，昨天抽出最大獎特斯拉電動車得主後，新北市長侯友宜2次電話報喜都未接通。經聯繫確認後，侯友宜今天公開恭賀鄭姓國小5年級生獲得電動車。

新北市政府舉辦「新北振興168」活動，在市內消費金額每滿新台幣200元登錄發票資料即可參加抽獎，消費累計滿3000元還有參加電動汽車抽獎資格。

侯友宜6日下午親自抽出最大獎價值335萬元特斯拉Model X電動車後，他當場打2次電話給中獎民眾，但對方都沒接電話。

新北市政府經濟發展局今天告訴中央社記者，經聯繫後確認得獎者是就讀國小5年級的鄭姓女學童，但為避免造成得獎者困擾，不會公布得主的居住行政區域或學校。

經發局指出，得獎者的母親是以女兒名義登錄抽獎資格，經統計，女童的家人一共在新北市消費9萬多元，不過，其抽獎資格與超過3000元的抽獎資格、機會都是一樣的。

經發局表示，大獎抽出後，侯友宜2次打電話未接通後，承辦人多次聯繫也未果，於是發出簡訊通知得獎信息，原來手機號碼登錄是鄭姓女童母親的手機。

經發局轉述鄭母的說法指出，鄭母因工作關係不方便接電話，事後看轉播紀錄覺得幸運得不可思議，她反覆查看好幾遍抽獎畫面，才確定中獎，「感覺好不真實」。

侯友宜今天主持2021鐵道馬拉松記者會，會後接受聯訪時，記者詢問是否知道特斯拉得獎人是誰，會不會覺得獲獎竟然不接市長電話。

對此，侯友宜表示，他不會因得獎者沒接電話就不高興，有特別請經濟發展局聯繫到得獎者，「是一個小朋友，女性的小朋友，也是我們新北市的，恭喜你鄭小妹妹，得到這麼大一個大獎」。