自打臉當年喊社宅5萬戶 柯文哲：別笑！中央還說要蓋20萬戶

台北市長柯文哲今赴議會專案報告社宅爭議，仍遭質疑社宅減租僅減陽台面積。柯文哲今下午出席公民電廠啟動記者會，柯文哲再度表示，北市社宅的陽台設計到10坪真的太過分。不過對於議員批柯，現在說8年蓋兩萬戶，打臉自己當年稱8年蓋5萬戶，柯文哲今天回，「大家也不要笑，中央還說要蓋20萬戶。」

對於柯文哲當年反駁對手連勝文指公宅8年5萬戶做不到，現在等同是打臉過去的自己。柯文哲今天說，他當年沒有實際執政，也不知道困難在哪裡，「現在一執政，才發現....天啊！」柯說，蓋公宅、加上都更分回戶等，加一加8年也不到2萬戶，「但大家也不要笑，中央還說要蓋20萬戶。」

柯文哲也說，台北市的社宅陽台設計也真的太過頭，設計到10坪真的太過分，不過每戶陽台若僅設計在2坪以下，也讓他覺得很掙扎，社宅不需要蓋出來很難看。

所以他的結論，就是試著在現實與理想中取得平衡，但財務永續經營也是他的要求。

柯文哲下午也提到，台北市的社宅正確講應該不叫自償率百分之百，因對都發局來說是自償率是百分之百，但還有租金補貼，租金補貼是社會局另外編列預算處理。

柯說，社會局的租金補貼可以依北市府每年的財政狀況調整，是可以比較靈活運用，不過以前缺點是兩個局的預算常常混在一起，打混帳，但講不出誰要負責，事情也不會做好，社會局推給都發局，都發局推給社會局，所以他要求帳本要分開。