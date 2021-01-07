北台灣急凍！陽明山有機率下雪 北市警3階段交管

全台急凍！根據中央氣象局預報，今明兩天寒流來襲，為防止路面結冰釀事故，陽明山區將視情況進行進行3階段交通管制，包括陽金公路、大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，以及陽明山中山樓、前山公園、文化大學等地區域，實施彈性管制，進入車輛一律要加掛雪鏈。

陽明山地區可能下雪，民眾不畏寒冷追雪，為了防止路面結冰致生事故，北市警局分三階段進行彈性管制，第一階段為陽金公路，範圍有二子坪停車場往大屯山助航站口、甲線與陽金公路口、101甲線2.5K與圍內路口。

第二階段管制為大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑，範圍有陽金公路9K、101甲線2.5K與圍內路口、中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第三階段為陽明山中山樓及前山公園、陽明山中山樓至文化大學，範圍有行義路泉源路口、行義路東昇路口、格致路凱旋路口，將車引導往下東勢產業道路下山，以及仰德大道至誠路口。

員警將針對管制點，依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後並依道路實際狀況開放通行。警察局表示，民眾由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行；沒有「仰德大道通行證」的民眾，則行駛替代道路。無論有無通行證，行至管制點一律要加掛雪鏈。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點，務必加掛雪鏈，並依現場員警指示小心通過，確保雪地行車安全，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。