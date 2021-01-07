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寒流一解近期漁獲荒 澳底漁港喜獲15萬尾烏魚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
澳底漁港在近期斬獲大量烏魚。圖／新北市漁業處提供
澳底漁港在近期斬獲大量烏魚。圖／新北市漁業處提供

隨著寒流襲來，除全台頻頻寫下低溫外，位於東北角的新北市澳底漁港，終於迎來烏魚季第一批捕獲潮，自去年聖誕節累計至今年初，新北市澳底漁港船隊捕獲至少15萬尾烏魚，預計帶來逾3千萬產值，緩解前2個月的烏魚荒。

每年冬季烏魚會從朝鮮半島沿著大陸沿岸流（親潮）沿黃海、東海至南海產卵。一般而言烏魚季在每年11月至2月登場，烏魚經濟價值高，母魚可做成烏魚子，富含維生素A、B、E的公魚精囊則被稱為烏魚膘，口感近似豆腐。

上季新北澳底漁港創下269.08公噸產量，但這季寒流來得慢，頭2個月澳底漁港收穫量都欠佳。貢寮區漁會理事長陳國光表示，港口有8成是小型漁船，前幾次出海補不太到烏魚，還要扣除出海成本，成績並不好，直到寒流來之後，才終於進帳大批漁獲。

雖說烏魚靠東北季風才會抵達東北角海域，但陳國光說，寒流來海象差無法出海，真正能捕魚是在寒流中間的緩衝期，若不斷有寒流也會影響到漁獲量。

迎來第一批烏魚潮後，陳國光希望未來還能有更多批，讓烏魚季晚點結束。新北市漁業處喊話，邀請民眾多到東北角走走，無論烏魚或當地特產貢寮鮑等都是優質的當令海鮮料理。

烏魚經濟價值高，可做成烏魚子、烏魚膘等料理。圖／新北市漁業處提供
烏魚經濟價值高，可做成烏魚子、烏魚膘等料理。圖／新北市漁業處提供

寒流 貢寮

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