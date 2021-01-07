北市電線桿纜線將納管 業者拉線須申請

為了管理電線桿上的纜線，北市新工處花了1年時間研擬新行政命令「市區道路架空管線設置管理辦法」，規範架空纜線的高度、設置方向，且所有業者都必須在2024年7月前補辦許可，才能設置纜線。挖掘管理科科長黃繼模受訪時坦言，有業者介意纜線高度規定和作業麻煩向市府反映，但其實纜線可以地下化，不一定要架高，強調所有架空纜線都一定要符合規範。

台北市積極推動纜線地下化，但還是有許多地區仍可見電線桿，抬頭望去都是密密麻麻的架高纜線，包括台電配電、有線電視業者、號誌燈、路燈、鄰里廣播線等各式各樣的線路。

黃繼模透露，過去完全沒有相關法規規範架空纜線，無法可管，全台灣各縣市政府也沒有訂定規範，所以新工處花了約1年的時間研擬管理辦法，今天對外公開，預計法務局會在11日公告，於7月1日實施。

黃繼模表示，未來橫越馬路的纜線高度必須達4.6公尺以上，方符合消防標準，不影響消防安全動線，不得懸垂、交錯或糾結；不過有業者認為，因為纜線有一定重量，兩側就得掛更緊或架更高，才不會低於4.6公尺。

另外，合法設置的架空纜線，兩端都必須有標示申請人名稱及許可證字號以供辨識；已完成共同管道或纜線地下化鋪設的路段，不得申請新設或增設架空纜線，並須配合將架空纜線拆遷或移入共同管道或纜線管路，加速架空纜線地下化作業。

黃繼模說，未經申請許可擅自設置或逾期未補辦申請許可，經通知未改善得逕予強制拆除，拆除費用由設置者負擔，並將依「市區道路管理自治條例」規定，罰處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。