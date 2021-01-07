三重鴨鴨公園小鴨啄羽掉毛 動保處：正值脫毛期

新北市三重河濱公園舉辦一年一度鴨鴨公園冬季盛裝派對，現場有多隻可愛土番小鴨供民眾觀賞，不料近期鴨子紛紛出現掉毛情形，動保處在1月5日接獲民眾通報立即派員前往，為現場鴨子進行健康檢查及禽流感快篩，經獸醫師健診鴨鴨健康無虞，因正值換毛期，與毛脫落屬正常狀況，請民眾不用擔心。

高灘地管理處從去年12月5日至今年1月10日舉辦「新北鴨鴨公園地景藝術節」，展期內有可愛的50隻超萌土番黃色小鴨，進駐在造型鴨舍內，近期民眾向動保處反映有些鴨子會自己啄羽毛，讓原本黃色的毛都快掉光了，擔心鴨子健康請求協助。

動保處獸醫師們進入有保溫燈的穀倉內後，為所有鴨子們進行全方位健康檢查及禽流感快篩試驗，並提供現場飼養管領人員小鴨飼養管理建議指南。

獸醫師陳丁濡表示，此時正值鴨子換羽期間，毛羽脫落屬正常現象，啄羽行為其實是在清洗身體，請民眾不用太擔心，鴨子如有出現問題也將通知由動保處進行診治。

動保處指出，高灘處提供遮風避雨的穀倉及24小時開啟鹵素保溫燈保溫，寒流期間擔心小鴨子會太冷，盡量讓牠們都待在穀倉裡面，只有每日清理穀倉時才會讓牠們出來一下，1月10日活動結束後鴨子並不會開放民眾認養，回歸由農場飼養。