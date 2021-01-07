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45年無家者不慎弄丟身分證 板橋戶所協助「重獲新生」

聯合報 / 記者江婉儀張哲郢／新北即時報導
呂先生近期因為不慎弄丟身分證，無法尋求社會管道補發證件，經板橋戶所協助，最終在1月5日拿到新的身分證。圖／板橋戶政事務所提供
呂先生近期因為不慎弄丟身分證，無法尋求社會管道補發證件，經板橋戶所協助，最終在1月5日拿到新的身分證。圖／板橋戶政事務所提供

53歲的台中人呂先生，國中畢業即在板橋討生活40餘年，因工作不順、居無定所，過著顛沛流離的生活。近期因為不慎弄丟身分證，無法尋求社會管道補發證件，經板橋戶所協助，最終在1月5日拿到新的身分證，呂先生對於戶所人員的不辭辛勞感到相當感激，開心的拿著身分證說：「有重獲新生的喜悅」。

呂先生表示，自己在10多天前不慎遺失身分證，近期因工作需要身分證，身上沒有任何證件的他，因戶籍已被逕遷到台中戶所，且未被個案通報為街友，無法循社會救助管道補發證件，因求助無門，最後只好至板橋戶所櫃檯尋求幫助。

呂先生因無任何相關證件，台中戶籍地也無當事人的申請書簽名資料，板橋戶所承辦人即打電話給台中市警察局，調出當事人早年貼有相片的人口卡片，並請當事人找一位多年好友證明確為呂先生本人，經過戶所多方聯繫與努力，終於取得相關佐證資料據以發給身分證。

呂先生感慨的說，從小就跟家人失去聯繫，加上沒受什麼教育，一直做底層的零工工作，又租不起房子，就開始流浪。每個人都告訴他，需要有證明自己身分的證件，才能補辦身分證，可是他跟家人早就沒聯繫，能證明他身分的畢業證書跟戶口名簿，他通通都沒有，幸好還有戶政事務所能證明他的身分。

板橋戶所主任盧碧蘭表示，戶所的第一線人員會遇到許多類此情形，有時只是簡單的一句話、一個及時的幫忙，可能剛好就是眼前民眾最需要的，期勉同仁都能以同理心，提供民眾最溫暖的服務。

呂先生近期因為不慎弄丟身分證，無法尋求社會管道補發證件，經板橋戶所協助，最終在1月5日拿到新的身分證。圖／板橋戶政事務所提供
呂先生近期因為不慎弄丟身分證，無法尋求社會管道補發證件，經板橋戶所協助，最終在1月5日拿到新的身分證。圖／板橋戶政事務所提供

身分證 警察

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