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連假將至 新北市春節前3天加強垃圾清運

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
環保局提醒民眾倒垃圾記得使用專用垃圾袋。圖／新北市環保局提供
環保局提醒民眾倒垃圾記得使用專用垃圾袋。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今日公布春節前後垃圾清運規劃，將自2月9日小年夜前1天加強垃圾收運、2月10日小年夜加班收運、2月11日除夕自上午加強收運到傍晚6時，2月12至14日停止收運，2月15日恢復正常。

若2月11日除夕晚間至2月14日停收期間民眾有倒垃圾需求，新北市設置68處定點收運站，詳細地址與時段可至「新北樂圾車」網站查詢。環保局提醒，春節期間如欲前往68處定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾於定點收運站造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處新臺幣6千元罰鍰。

環保局表示，大掃除期間如有清運廢棄大型家具清運需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並請提前於2月4日前向清潔隊預約登記，以利於年前進行清運。環保局指出，民眾清運廢棄大型家具時，請必遵守與清潔隊約定時間及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行之廢棄物混入，違者依「廢棄物清理法」規定，隨意棄置事業廢棄物可處6千元以上3百萬元以下罰鍰，若經查獲未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置，得移送檢警偵辦，再次呼籲業者及民眾切勿以身試法。

另外，環保局呼籲有習慣贈送禮品或紅包給清潔隊表達感謝的的民眾，強調請勿贈禮或紅包予清潔隊員，只需以微笑或說聲謝謝，隊員們就能感受到心意，避免誤觸法網。

新北市春節期間垃圾清運表。圖／新北市環保局提供
新北市春節期間垃圾清運表。圖／新北市環保局提供
新北市設置68處定點收運站。圖／新北市環保局提供
新北市設置68處定點收運站。圖／新北市環保局提供
新北市設置68處定點收運站。圖／新北市環保局提供
新北市設置68處定點收運站。圖／新北市環保局提供

廢棄物 紅包

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