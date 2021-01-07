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2021追火車馬拉松4月登場 加碼訓練課程及賽後派對

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今為神隊友與參賽隊伍進行配對。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今為神隊友與參賽隊伍進行配對。記者江婉儀／攝影

2021新北市鐵道馬拉松接力賽活動將在4月18日再次開跑，路跑界達人後藤友嗣TOMO桑、陳雅芬以及超馬三太子也將在今年賽事中與跑友們追山追海，新北市觀光旅遊局統計，開放報名不到3周，已有536個隊伍報名，今年更提供專業訓練課程及賽後狂歡的派對活動，將讓所有的參賽者體驗不一樣的運動旅遊。

鐵道馬拉松是國內第一個跟著火車，且又是接力路跑的馬拉松賽事，考驗的不僅是耐力也是團隊合作的義氣。觀旅局表示，由於鐵道馬是7人組合的接力賽，常有跑友因湊不足人數而無法報名，因此才突發奇想為大家媒合神隊友。其他神隊友還有國家代表隊級的選手曾廷瑋、蔡政軒，長跑甜心張芷瑄、甜心主播侯以理，以及吳昇蔚、曾秉豐等。

觀旅局說，報名截止日至2月1日，今年則無報名隊伍限制，也會視狀況讓賽跑隊伍分批起跑。去年贊助變裝組優勝隊伍Villa住宿的福容飯店，今年也加碼贊助變裝組前3名獲獎隊伍；日籍西武鐡道公司也贊助跑友紀念物資及活動姓名牆，並將首度組隊參賽，以實際行動與贊助大力支持與回饋鐵道馬。

知名智慧型穿戴裝置品牌Garmin，今年除了提供3隻智慧型運動裝置商品作為抽獎好禮外，並提供系列型線上與線下的專屬訓練課程，自行設定符合線上自主訓練課程。並在賽前舉行2場次的鐵道旅跑訓練營，祭出豐富的訓練菜單，讓跑友能為今年4月的賽事做好暖身準備。

新北市長侯友宜今為神隊友與參賽隊伍進行配對，他說自己很有可能參加比賽，一直想去參加追火車，追了6年還沒追到，是自己的遺憾，去年因為疫情沒參與到，圖果有機會就想去參加活動。

侯友宜表示，每年鐵道馬活動吸引超過5000位跑者，去年鐵道馬拉松受到疫情影響延期到12月6日，但也贏得很多人讚賞跟口碑，今年將在4月28日舉行鐵道馬拉松，將賽事長度延長至52公里，侯友宜也強調，今年鐵道馬舉辦與否，一定會進行滾動式檢討，以防疫優先，視情況停辦或是延後舉辦，今年是因為報名踴躍索所以才舉辦記者會，他也對台灣防疫有信心，只要疫情可以控制，民眾就能參加鐵道馬拉松。

2021新北市鐵道馬拉松接力賽活動將在4月18日再次開跑，新北市觀光旅遊局統計，開放報名不到3周，已有536個隊伍報名。記者江婉儀／攝影
2021新北市鐵道馬拉松接力賽活動將在4月18日再次開跑，新北市觀光旅遊局統計，開放報名不到3周，已有536個隊伍報名。記者江婉儀／攝影
2021新北市鐵道馬拉松接力賽活動將在4月18日再次開跑，新北市觀光旅遊局統計，開放報名不到3周，已有536個隊伍報名。記者江婉儀／攝影
2021新北市鐵道馬拉松接力賽活動將在4月18日再次開跑，新北市觀光旅遊局統計，開放報名不到3周，已有536個隊伍報名。記者江婉儀／攝影

鐵道 馬拉松

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