家長控訴聽損兒遭教保員掌摑 新北市府調查中

新北市議員張維倩今天召開記者會，有家長控訴某私立幼兒園教保人員掌摑聽損的女兒，讓病情加重。教育局表示，全案調查中，若確有不當管教或不當對待行為絕不寬貸。

張維倩上午在召開記者會揭露聽損兒遭教保人員掌摑事件，受害家長控訴女兒日前回家後哭訴，再也不想回學校上課，經詢問後才知有聽損病況的女兒遭教保人員掌摑。

家長表示，經帶著女兒去醫院驗傷並檢測聽力，檢測結果，女兒的聽力在受傷後，由原本的輕度聽障變成中度，令她心疼不已，但當她去幼兒園調閱監視器畫面時，園方竟稱教室的監視器壞了，無法提供給家長。

張維倩指出，幼兒園不及托嬰中心須有強制安裝監視器的法規要求，但業者也應保持監視錄影設備的使用順暢，如發生疑似不當管教的事件，監視錄影的內容可以有效地還原現場狀況。

她說，監視錄影內容不僅可以給家長一個交代，更能還業者的清白，她要求教育局儘速啟動調查程序，若有不當管教事實，應立即嚴懲惡師禁止從事教保工作。

新北市政府教育局指出，民國109年12月29日接獲家長陳情後，次日就啟動調查機制，並依此園教職員工未依規定於30天內報局核備，已依規定裁罰園方新台幣5萬元。

教育局表示，已組成調查小組針對園內老師是否有不當管教或不當對待情事嚴加查察，若經調查確有不當管教或不當對待行為，絕不寬貸，將依法予以裁處。

教育局指出，行為人最重可裁處新台幣60萬元罰鍰，並依法解聘及通報全國不適任教保服務人員通報查詢系統，也可依情節重大情形移請司法查察。