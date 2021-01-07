明倫社宅降租「劫貧濟富」？柯文哲：也是有這個問題

台北市長柯文哲上午至議會針對社宅租金進行專案報告，對於社宅陽台過大爭議，設定陽台計入坪數以5坪為上限，超出坪數不算入租金內，明倫、木柵社宅最大房型將減收。但議員游淑慧質疑，市府社宅租金若只針對大坪數調整，等於劫貧濟富，小資族負擔的小坪數社宅沒有降，還是負擔重，柯文哲也說，也是有這個問題。

另外，多位議員也要求柯文哲應該檢討租金公式，柯文哲說，正確講，自償率估算要重算， 因為還包括興建成本、維護費用、管理費用。簡舒培說，柯被駡後調整明倫社宅的租金，但只有不算陽台而已，這是技術性調整，租金公式卻沒有調整。

簡舒培也質疑，明倫興建成本是每坪11萬，木柵社宅是10.82萬，興隆是11萬，但為何木柵比較低，租金比興隆高，柯文哲說，這是以前的公式，都發局長黃景茂則說是房地稅比較高。

簡舒培也發現，明倫社宅的興建成本是19.5億，但她調資料，總執行數是15億，尚待執行數則是17億，但租金計算中，明倫是算19.5億，是不是把參建單位的預算進去？因為和她調的統包工程計算表17億不一樣，是不是興建原本灌水，這應該要調整？明明沒這這麼多。

黃景茂說，未來是4萬以上的，針對這個降，也有分級補貼制。但游淑慧提醒，市議會有做過附帶決議，要求回到原租金計算方式，若市不做，是不尊重議會，將會造成府會對立。

另外，柯文哲在報告時指出社宅的工程單價，從103年至109年，每坪造價成長約38%未來，議員林亮君說，未來一定會更貴，若按今天柯報告的結論，仍回到自償率百分百，租金仍會很高。