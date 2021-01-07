認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告並備質詢，提到明倫社宅租金問題，議員黃郁芬認為，過去市府低估營運成本後果卻要承租人負擔，反問柯「居住正義在哪？」，要求柯文哲道歉。柯文哲則針對過去過於樂觀低估營運成本，當場「我錯了」。

柯文哲專案報告提到，明倫社宅過去因為低估營運成本，過於樂觀，所以租金才會貴一些，但強調仍比市價便宜85折。對此，黃郁芬認為，過去市府太過樂觀的後果，現在卻要讓經濟弱勢或年輕族群承擔，問柯「居住正義在哪？」，要求柯文哲道歉。

柯文哲也直接在議會道歉，說「我錯了」，承認過去因為低估營運成本，才導致現在租金稍貴。吳沛憶則認為，明明不收房屋稅和地價稅可以降低租金，不懂為何柯要反對。

吳沛憶表示，根據租賃條例，民間出租房屋，法律規定要由房東負擔地價稅和房屋稅，不得轉嫁給房客，但今天市府成為房東後，卻把地價稅和房屋稅轉嫁給承租人，要求市府可以重新思考租金問題。