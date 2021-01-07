快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲認了低估明倫社宅營運成本，在議會道歉；圖為柯文哲視察明倫社宅。圖／聯合報系資料照
柯文哲認了低估明倫社宅營運成本，在議會道歉；圖為柯文哲視察明倫社宅。圖／聯合報系資料照

台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告並備質詢，提到明倫社宅租金問題，議員黃郁芬認為，過去市府低估營運成本後果卻要承租人負擔，反問柯「居住正義在哪？」，要求柯文哲道歉。柯文哲則針對過去過於樂觀低估營運成本，當場「我錯了」。

柯文哲專案報告提到，明倫社宅過去因為低估營運成本，過於樂觀，所以租金才會貴一些，但強調仍比市價便宜85折。對此，黃郁芬認為，過去市府太過樂觀的後果，現在卻要讓經濟弱勢或年輕族群承擔，問柯「居住正義在哪？」，要求柯文哲道歉。

柯文哲也直接在議會道歉，說「我錯了」，承認過去因為低估營運成本，才導致現在租金稍貴。吳沛憶則認為，明明不收房屋稅和地價稅可以降低租金，不懂為何柯要反對。

吳沛憶表示，根據租賃條例，民間出租房屋，法律規定要由房東負擔地價稅和房屋稅，不得轉嫁給房客，但今天市府成為房東後，卻把地價稅和房屋稅轉嫁給承租人，要求市府可以重新思考租金問題。

柯文哲 吳沛憶 居住正義

延伸閱讀

明倫社宅月租4萬？百分百財務自償，成社宅租金硬傷

柯文哲收到超大萊豬連署書 議員高喊「簽一下」

羅智強送「反政府進口萊豬公投連署」道具給柯文哲

明倫社宅陽台逾5坪部分免租金 3房型最多降3200元

相關新聞

一張照片讓柯文哲森77？ 市府直言毫不相干

日前衛福部臉書貼出衛福部長陳時中蹲著送暖暖包給街友的照片，引起網友留言按讚，外傳柯文哲為此不開心，社會局長周榆修表示，市...

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告並備質詢，提到明倫社宅租金問題，議員黃郁芬認為，過去市府低估營運成本後果卻要承租人負擔...

淡水樹梅坑溪長期淤積還冒沼氣 居民抱怨不堪其擾

新北市淡水樹梅坑溪下游近期發出惡臭，甚至冒出沼氣，居民將影片上傳，引起地方討論，民眾黨不分區立委邱臣遠昨天舉辦會勘，盼能...

你願意讓孩子挑戰極限嗎？新北最強的公園遊戲場在「這」

這裡有一個日本口味的名稱，叫作「遊逸之丘」，是新北市將原有公墓遷葬後，利用原有地形，闢建出一處被譽為「新北市最強的公園遊戲場」。

明倫社宅降租「劫貧濟富」？柯文哲：也是有這個問題

台北市長柯文哲上午至議會針對社宅租金進行專案報告，對於社宅陽台過大爭議，設定陽台計入坪數以5坪為上限，超出坪數不算入租金...

柯文哲打臉自家立委：社宅租金應收房屋地價稅

明倫社宅因租金過高引發議論，台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告，承認是府低估營運成本，並說不計算房屋稅、地價稅是唯一能降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。