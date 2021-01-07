明倫社宅陽台逾5坪部分免租金 3房型最多降3200元

北市明倫社會住宅租金挨批過高，台北市長柯文哲今天說，社宅陽台面積超過5坪部分將由市府吸收。以明倫社宅每坪租金新台幣842元計算，3房型租金最多減少3200元。

明倫社宅44坪3房型最高租金為4萬500元，挨批背離居住正義，柯文哲原先允諾下次3年租約再調降，議會則擱置預算，堅持要求立即降租，並要求柯文哲今天赴議會專案報告。

柯文哲今天表示，明倫社宅租金過高是因為陽台過大，所以陽台超過5坪的部分就當作設計錯誤，租金就不收了。

北市目前租金超過4萬的社宅有明倫、木柵、金龍、大橋頭等4處，僅明倫及木柵社宅有超過5坪陽台。以明倫社宅每坪租金842元為例，3房型租金可以減少2863元至3200元。

柯文哲說，將修正「台北市社會住宅規劃設計基本需求」，納入附屬建物面積原則，陽台不會再超過5坪，施工中的社宅縮減陽台面積、設計中的社宅檢討陽台面積並調整公共走道寬度，也會考慮未來3房型的比例是否要再減少。

柯文哲強調，蓋社會住宅要考慮永續經營，去年的確有調整租金計算方式，因為過去蓋社宅時成本估計太樂觀，以健康社宅為例，106年時以為自償率有135%，到了109年時發現只有94%，因為民眾對於租來的房子不會特別愛護，還有颱風、地震、白蟻三大問題，建築物維護成本遠比歐洲國家高太多。

柯文哲進一步指出，工程單價從103年至109年每坪成本漲了38%，若照一開始的蓋法，絕對蓋不到5萬戶的目標，蓋到一半一定破產。

他說，「我們當時很天真，以為8年可以蓋5萬戶，真的蓋之後就發現，沒有那麼簡單。」他在8年任內開工1萬3209戶，「差不多了」，但是因社宅達總戶數5%才會對房價有抑制效果，台北市總戶數約95萬戶，社宅目標就是5萬戶，希望下一任市長以務實的態度、踏實的速度，繼續蓋下去。