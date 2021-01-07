一張照片讓柯文哲森77？ 市府直言毫不相干

日前衛福部臉書貼出衛福部長陳時中蹲著送暖暖包給街友的照片，引起網友留言按讚，外傳柯文哲為此不開心，社會局長周榆修表示，市長沒有不開心，外界不應見縫插針。

跨年前寒流的低溫特報，12月30日晚間陳時中與台北市副市長黃珊珊，一同帶著禦寒物資到台北車站、艋舺公園等處關懷街友，引起網友討論「誰才是台北市長」。外傳柯文哲為此「不開心」要求相關單位積極處理台北車站外圍街友堆積物。

對此，台北市社會局長周榆修表示，陳時中特別來艋舺、台北車站關心街友，黃珊珊和他自己也是一起去，柯文哲沒有不開心，「怎麼會有這些傳言出來？」

周榆修說，當時元旦柯文哲有南下行程，他搭車的時候，有看到台北火車站周邊維護，已經完成80%，另外20%還要跟相關團體溝通。

周榆修強調，兩件事情的時序已經超過48小時，是兩件風馬牛不相干的事情，呼籲外界犯不著見縫插針，因為柯文哲和陳時中都是國家公僕，這種不當傳聞對他們兩位都不公平。