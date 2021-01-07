柯文哲打臉自家立委：社宅租金應收房屋地價稅

明倫社宅因租金過高引發議論，台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告，承認是府低估營運成本，並說不計算房屋稅、地價稅是唯一能降低租金的方法，但柯反對不徵收，強調沒理由把未來市長的權力拿掉。不過去年民眾黨立委蔡壁如才主張社宅營運55年全免房屋稅和地價稅，柯主席直接在北市議會打臉自家立委。

柯文哲坦言，因為社會住宅只租不賣，大家都比較愛惜自己買的房子，加上台灣有颱風、地震和白蟻，維護成本遠比荷蘭等其他歐洲國家都來的高，當初設計社宅時，營運成本沒有仔細考量，對財務狀況過於樂觀，從過去原本一坪8萬的造價，到現在一坪15萬，如過沒有一定的價格，也不會有廠商來投標。

「現在不調整租金，以後會破產後悔」柯文哲表示，社宅低樓層設置公共設施、一樓店鋪、地下停車場，這些成本扣除後，明倫社宅的租金一坪收842元，但唯一可以討論就是房屋稅和地價稅，如果不含這2項稅賦，租金還可以降25%以上，但柯反對不徵收，認為沒理由剝奪未來台北市長的權力，債留子孫。柯文哲還舉例，行政院前年取消徵收印花稅，當時台北市就強力反對，因為北市1年收的印花稅就高達50億，但現在還是沒了這筆稅收。

柯文哲說，經算過明倫社宅的地點、建物型態和使用年限等，與市場行情比較，都還有85折優惠，所以一坪842元並沒有比較貴，明顯比市場便宜許多。柯文哲表示，雖然三房型的租金要4萬多元，但去國外考察後，應該要讓社宅混居，避免成為「貧民窟」，否則社宅蓋下去，周邊房價一定會下降。柯文哲表示，北市府就設計手法檢討，未來社宅會控制房型坪數，陽台、走廊等面積縮小，調整民眾負擔上限。

不過蔡壁如在去年12月9日舉辦記者會，當時主張社宅是公有出租給特定人用，不是公用，僅適用住宅法第22條訂定5＋5年免稅的條文，希望研擬在55年營運期間全部免稅；與柯文哲今日在北市議會主張要徵收房屋稅和地價稅相互矛盾。