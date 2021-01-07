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披薩、潛艇堡、牛丼、牛肉麵端上桌 誰是最牛大胃王？

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市遠雄iFG遠雄廣場舉辦最牛大胃王比賽，廣邀民眾參加，一起展現「食力」。圖／ iFG遠雄廣場提供
新北市遠雄iFG遠雄廣場舉辦最牛大胃王比賽，廣邀民眾參加，一起展現「食力」。圖／ iFG遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場衝人氣，本月舉辦「最牛大胃王」比賽，每周六登場，比賽美食依序是拿坡里披薩、SUBWAY潛艇堡、鮮五丼牛丼、三商巧福牛肉麵。喜歡吃的人花250元報名應可輕鬆「吃回本」，冠軍還能把價值2000元遠雄廣場現金禮券帶回家。沒報名的人也能去逛廣場觀賽，目睹「大胃王」誕生。

遠雄廣場表示，農曆牛年即將來到，特別規劃本月9、16、23、30日下午2~3點舉辦「最牛大胃王」比賽，創造人氣和喜氣，與消費者一起迎接牛年。年滿20歲，無心臟病、糖尿病、高血壓等疾病，有興趣參加者可上遠雄廣場官網（https://www.facebook.com/iFGSquare/）報名。

4場比賽是15分鐘內，分別食用拿坡里大披薩 、Subway 4個潛艇堡、鮮五丼3碗牛丼或三商巧福3碗牛肉麵，比賽誰最快吃完，前3名分別可獲現金禮券2000元、亞軍現金禮券1000元、季軍星巴克飲料兌換券2張。

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