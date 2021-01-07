寒流帶來「烏金」 正頭烏已洄游到東北角海域

野生烏魚每年冬季都會由北方南下產卵，成為漁民口中的「烏金」，從魚肉到魚卵都是寶，漁業處表示，正頭烏的魚群已洄游到東北角海域，正是老天爺賞賜給漁民的「年終獎金」。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天表示，被稱為「信魚」的野生烏魚，每年冬季會從朝鮮半島沿著大陸沿岸黃海、東海至南海產卵。一般而言，冬至前後20天會抵達台灣海峽南部以及東北角外海，這個時候稱為「正頭烏」。

漁業處表示，「正頭烏」的魚卵和精囊最為飽滿且肉質肥美，到台灣西南沿海產卵，再沿著西海岸南下，到鵝鑾鼻地區附近開始逆流北返稱為「回頭烏」，魚變瘦，味道也較差。

漁業處表示，為等待這批「烏金」的到來，澳底漁港的漁船去年底就出海到東北角外海守候，日前終於發現首波洄游來台的「正頭烏」魚群，捕獲15萬尾的烏魚，漁船上週進港卸下滿滿漁獲，漁民笑稱這正是老天爺賞賜的「年終獎金」。

漁業處表示，烏魚一身都是寶，從母魚卵巢中取出製成的烏魚子，公魚的精囊為「烏魚膘」，營養價值都很高，烏魚的胃囊稱為「烏魚肫」，可做料理也可曬乾後拿來當作喝茶的小零食，烏魚取出卵巢、精囊後，稱為「烏魚殼」肉質軟嫩鮮美，相關料理都獲民眾喜愛。

漁業處表示，新北市沿海漁業資源豐富，除了萬里蟹和貢寮鮑外，還有各式優質的當季漁產品可供選購，歡迎民眾到東北角遊玩並品嚐最對時的烏魚及貢寮鮑等優質當令海鮮美食。