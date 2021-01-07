淡水樹梅坑溪長期淤積還冒沼氣　居民抱怨不堪其擾

新北市淡水樹梅坑溪下游近期發出惡臭，甚至冒出沼氣，居民將影片上傳，引起地方討論，民眾黨不分區立委邱臣遠昨天舉辦會勘，盼能改善周邊居民生活環境，第十河川局表示，希望市府可先進行清淤，新北市水利局回應，將盡速研議河道整理或其他方案。

樹梅坑溪除了是在地人會來散步的地點，因鄰近紅樹林生態區、觀山公園，每逢假日都會有很多遊客來此騎自行車，有居民抱怨，除了時常飄散臭味，退潮時還可看見很厚的淤泥，每逢淡水下大雨或是颱風來時，水位都會高漲，曾經看過水位離提防僅差15公分，甚至還會倒灌，多次反映都無用；荒野協會則表示，在樹梅坑溪上游有少數養豬戶，會直接將豬的排泄物排入，也因此產生汙染源。

邱臣遠說，近日接獲當地民眾陳情，樹梅坑溪下游路段有沼氣形成，讓當地很多運動、散步民眾驚訝又驚恐，來會勘後發現是鄰近出海口，漲、退潮關係導致泥沙淤積，希望市府能緊急處理，也要求第十河川局請新北提供針對樹梅坑溪作專案預算的申請，藉此改善周邊居民生活。

第十河川局副局長許朝欽表示，經環保署確認，是因淤積跟淤泥造成厭氧現象產生沼氣，十河局希望市府可先進行清淤，若有必要時，包含如有設施損壞等狀況，可用前瞻計畫申請一併來處理，希望市府來研議這個部分。

新北市水利局表示，每年皆針對市管河川及區域排水皆有辦理河道整理工作，以利水流暢通。針對下游樹梅坑溪下游惡臭問題，是因位處感潮帶，淡水河水流受潮汐影響回流至樹梅坑溪，導致淤土堵塞至出水口，讓底泥沉澱於河道內，水利局將儘速邀請相關單位，於不影響兩側石籠護案狀況下，研議河道整理或其他處理方式。