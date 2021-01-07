寒流低溫來了！這波濕冷持續長 農漁牧提醒加強防寒害

中央氣象局發布氣象資料，1月8日一整天至9日清晨受寒流影響，台南以北及東北部低溫僅攝氏7至10度，且持續時間長，氣溫驟降可能對當季農漁畜產業造成危害。台南市農業局提醒農民做好防寒害措施，並強化災損通報及現地查報機制，市長黃偉哲指示若農業發生災損，查報作業要「從速、從寬、從簡」，降低農民損失，並儘速協助農民復耕復建。

農業局提供農漁畜牧業者防寒害措施，水稻方面：育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後要立即掀開塑膠布；尚未插秧田區要等寒流過後才插秧；已完成插秧田區，田間宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

果樹方面：棗子、香蕉、木瓜、番石榴、鳳梨等已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆、花序保護及表土覆蓋等防寒設施；寒流過境時，實施果園噴水，並增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；寒流過後，在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長，若有受害，應修剪受害枝條、葉片及疏花、疏果。

蔬菜方面：洋香瓜、西瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風、防寒；小果番茄等果菜類可採收應立即採收，適當提高土壤溼度以保溫；較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理。

農藝作物：秋裡作的塊根用甘藷，因莖葉尚未完成生長，建議田間淹水提升甘藷植株防寒能力；玉米類於寒流來時，在畦溝灌水維持土壤濕潤，保持根溫減輕寒害。

漁業方面：不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深塭水、加強越冬溝保溫及防寒、加溫等設備；低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，並暫停投餌及不要無謂地開關水車；氣溫回升、暖和後，再視情況酌投飼料；必要時規畫儘早採捕減少寒害損失；如有因低溫造成魚隻斃死，應清除及適時消毒處理，防止水質惡化。

畜牧方面：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風的環境並防範冷風侵襲。