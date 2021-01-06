小學生抽中335萬特斯拉！ 新北市政府證實

新北市長侯友宜今日親手抽出「振興168」抽獎活動最大獎價值335萬元的電動車特斯拉Model X，當時侯友宜想撥打電話給這名幸運兒，但都無人回應，現在這名中獎者身分曝光，原來他只是名小學生。新北市經發局表示，由於中獎者未滿18歲，將由法定代理人也就是父母代領，只要他們將發票拿到新北市政府即可開始跑行政流程，完成後即可領車。

新北市為在疫情期間刺激消費，推出「新北振興168」活動，只要消費滿額即可參加抽獎，滿200元可以抽IPhone、iPad、Airpods，以及各式家電，滿3000元可抽價值高達335萬元的特斯拉Model X。

侯友宜今日在律師見證下抽出特斯拉得主，當時僅知得獎者姓鄭，但打了2通電話過去都無人接聽，後來市府人員不斷撥打電話給中獎者，才知道他是一名小學生，因為在上課無法接聽電話。

這名中獎者表示，感謝新北市政府在疫情期間辦理這樣活動讓市民有「大確幸」，自己也真的有因為抽獎較常出門消費，相當高興能夠抽到這次「新北振興168」活動的頭獎。

經發局表示，由於這名小學生未滿18歲，所以會由法定代理人代領，他們須先拿發票到市府登記，接著再拿中獎證明去繳交15%也就是50萬的稅金，隨後便可與車商聯絡，領取這次的頭獎特斯拉Model X。