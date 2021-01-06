快訊

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小學生抽中335萬特斯拉！ 新北市政府證實

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市舉辦的「新北振興168」頭獎出爐，中獎者是一名住在新北市的小學生，令他相當興奮。圖／新北市經發局提供
新北市舉辦的「新北振興168」頭獎出爐，中獎者是一名住在新北市的小學生，令他相當興奮。圖／新北市經發局提供

新北市長侯友宜今日親手抽出「振興168」抽獎活動最大獎價值335萬元的電動車特斯拉Model X，當時侯友宜想撥打電話給這名幸運兒，但都無人回應，現在這名中獎者身分曝光，原來他只是名小學生。新北市經發局表示，由於中獎者未滿18歲，將由法定代理人也就是父母代領，只要他們將發票拿到新北市政府即可開始跑行政流程，完成後即可領車。

新北市為在疫情期間刺激消費，推出「新北振興168」活動，只要消費滿額即可參加抽獎，滿200元可以抽IPhone、iPad、Airpods，以及各式家電，滿3000元可抽價值高達335萬元的特斯拉Model X。

侯友宜今日在律師見證下抽出特斯拉得主，當時僅知得獎者姓鄭，但打了2通電話過去都無人接聽，後來市府人員不斷撥打電話給中獎者，才知道他是一名小學生，因為在上課無法接聽電話。

這名中獎者表示，感謝新北市政府在疫情期間辦理這樣活動讓市民有「大確幸」，自己也真的有因為抽獎較常出門消費，相當高興能夠抽到這次「新北振興168」活動的頭獎。

經發局表示，由於這名小學生未滿18歲，所以會由法定代理人代領，他們須先拿發票到市府登記，接著再拿中獎證明去繳交15%也就是50萬的稅金，隨後便可與車商聯絡，領取這次的頭獎特斯拉Model X。

特斯拉 侯友宜

延伸閱讀

馬斯克：特斯拉最大的競爭者可能來自大陸

影／新北335萬頂級特斯拉他抽到 得主：市民「大確幸」

特斯拉失控衝進商場廁所 公司稱：未見任何異常

切記防疫最優先 侯友宜點名宮廟、觀光景點

相關新聞

陽明山擎天崗水牛大量死亡 陽管處遭罰7萬5000元

陽明山擎天崗去年爆發水牛大量暴斃，引發各界關切，甚至有民間愛牛團體劍指陽管處設置刺鐵絲網圍籬，間接導致水牛無法覓食而營養...

房租多少錢？不用問鄰居！台中租金水準區間表今出爐

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰說，公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。租...

外傳「台中廣播」要賣掉？電台駁斥：只是增加投資者

1995年成立的「台中廣播」，近日盛傳要賣掉了？現任台中廣播總經理莊子富晚間澄清，「沒有要賣，不可能賣，只是增加投資者」...

北市社宅縮減坪數 擬上限25坪

台北市長柯文哲明赴議會專案報告，內容包括萊豬因應、社宅租金訂定標準等。據了解，未來社宅坪數將下修，以25坪為上限，而惹議...

水牛死亡開罰7萬5議員嫌輕 陽管處不服將提行政救濟

陽明山擎天崗水牛大量死亡引發各界關注，北市動保處今認定陽管處有過失責任，依「動物保護法」第30條第1項第1款規定，裁處最...

小學生抽中335萬特斯拉！ 新北市政府證實

新北市長侯友宜今日親手抽出「振興168」抽獎活動最大獎價值335萬元的電動車特斯拉Model X，當時侯友宜想撥打電話給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。