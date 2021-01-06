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全台血量告急 北市警挽袖捐熱血傳愛

中央社 / 台北6日電

疫情和寒流來襲影響，民眾捐血意願降低，全台血量庫存告急，台北市警察局今天特別舉辦捐血活動，許多熱心員警和民眾挽袖響應，捐血100袋。

市警局今晚發布新聞稿表示，寒流來襲、低溫壟罩，加上受到疫情影響，影響民眾捐血意願，根據台灣血液基金會資料顯示，目前全台血量庫存已低於安全庫存量，急需民眾捐血響應。

為此，市警局今天特別舉辦捐血活動，並在局長陳嘉昌號召下，許多員警都踴躍響應，紛紛挽袖捐出熱血，發揮博愛精神，總計共有67名員警和民眾熱心捐血，捐血袋數達100袋。

市警局說，捐血車上的護理師及工作人員們也都表達真摯感謝之意。

陳嘉昌表示，警察工作旨在守護民眾生命、身體及財產安全，捐血活動除可幫助急需用血者，也展現警察人員熱心公益的情操，是極具意義的公益活動，市警局也將持續響應捐血活動，和民眾共同關懷社會。

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