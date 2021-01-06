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外傳「台中廣播」要賣掉？電台駁斥：只是增加投資者

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
1958年成立的「台中廣播」，近日盛傳要賣掉了？現任台中廣播總經理莊子富晚間澄清，「沒有要賣，不可能賣，只是增加投資者」。圖／取自網路
1958年成立的「台中廣播」，近日盛傳要賣掉了？現任台中廣播總經理莊子富晚間澄清，「沒有要賣，不可能賣，只是增加投資者」。圖／取自網路

1995年成立的「台中廣播」，近日盛傳要賣掉了？現任台中廣播總經理莊子富晚間澄清，「沒有要賣，不可能賣，只是增加投資者」，礙於雙方還在洽談，屬於保密階段，一旦確定就會對外公布。

不過基層員工說，「內部說要賣電台，廣告、節目做到月底」，20多名員工全數資遣。莊子富否認，表示因新的投資者進來，對節目有不同想法，方向討論好才會最後決定，也可能不一樣的型態，要尊重新的投資方，才跟員工說部分節目做到月底。

莊子富說，「賣或不賣，很難定義」因有涉及到股份交換，由外界自己定義，因合約未簽，訊息出來，很怕破局，定案就會正式對外宣布。

近日台中媒體圈盛傳「台中廣播」要賣給南部的微微笑廣播網，對方斥資5億元要收購。台中廣播總經理莊子富表示，現在都還收聽得到FM100.7，「電台沒有要賣，只是增加投資者」，「不可能把電台賣掉」，他說，知道有各式傳聞，但礙於還在洽談階段，不方便對外說明細節。

台中廣播董事長「文平爸爸」( 右二）是中部資深廣播人。 圖／議員提供
台中廣播董事長「文平爸爸」( 右二）是中部資深廣播人。 圖／議員提供

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