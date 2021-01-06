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房租多少錢？不用問鄰居！台中租金水準區間表今出爐

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市租賃住宅服務商業同業公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。記者趙容萱／攝影
台中市租賃住宅服務商業同業公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。記者趙容萱／攝影

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰說，公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。租賃市場沒明確準則，以致買賣雙方有的只能問鄰居了解租金行情，也有房客被動接受不合理租金；公會成功訂定標準房租金水準區間表，提供給房東、房客、業者及政府參考，未來有助改善全國租金評定窒礙難行的現況。

台中市不動產仲介公會理事長吳本源認為，目前實價登錄揭露租賃案件，僅限於由仲介業居間成交的受託案，自租的租賃交易案成漏網之魚；且社會住宅包租代管政策上路以來，實登的租賃案有高比例為社宅包租代管案，受限租金補助門檻，其租金不具參考價值。近日實價登錄修法忽略租屋資訊透明化，建議通盤檢討。

台中市地政士公會理事長藍翠霞表示，實價登錄為較具指標性的官方公開平台，比對已登錄的租賃交易資訊，錯誤百出，例如某一租賃物件在實價登錄上分類為「套房（1房1廳1衛）」，但「建物現況格局」卻顯示2至3房，實登對私人租賃交易資訊無明確規範，若無法改善，將失去該平台揭露真實交易資訊的美意。

台中市不動產代銷公會理事長蘇興民認為，若租金評定能有標準規範，在計算租金投資報酬率上則能更加準確。進一步來說，若經評估後，長期持有的效益大於短期持有，也將能改善「紅單轉讓」現象。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，此次租金研究依照「不動產估價技術規則」、民間待租平台揭露物件的基本資訊，以及不動產領域專業人士提供的方向，制定相關租金查估辦法，未來將導入租金自動估價系統中，由系統直接計算待租物件的合理租金範圍，貼近真實租金行情，目前相關專利申請中，期許能與相關產業一同打造健康的租賃市場環境。

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰說，公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。記者趙容萱／攝影
台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰說，公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。記者趙容萱／攝影

台中市 房客 房東

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