房租多少錢？不用問鄰居！台中租金水準區間表今出爐

台中市租賃住宅服務商業同業公會理事長鄭俊杰說，公會委任正心不動產估價師聯合事務所，今天發表台中市標準房租金水準區間表。租賃市場沒明確準則，以致買賣雙方有的只能問鄰居了解租金行情，也有房客被動接受不合理租金；公會成功訂定標準房租金水準區間表，提供給房東、房客、業者及政府參考，未來有助改善全國租金評定窒礙難行的現況。

台中市不動產仲介公會理事長吳本源認為，目前實價登錄揭露租賃案件，僅限於由仲介業居間成交的受託案，自租的租賃交易案成漏網之魚；且社會住宅包租代管政策上路以來，實登的租賃案有高比例為社宅包租代管案，受限租金補助門檻，其租金不具參考價值。近日實價登錄修法忽略租屋資訊透明化，建議通盤檢討。

台中市地政士公會理事長藍翠霞表示，實價登錄為較具指標性的官方公開平台，比對已登錄的租賃交易資訊，錯誤百出，例如某一租賃物件在實價登錄上分類為「套房（1房1廳1衛）」，但「建物現況格局」卻顯示2至3房，實登對私人租賃交易資訊無明確規範，若無法改善，將失去該平台揭露真實交易資訊的美意。

台中市不動產代銷公會理事長蘇興民認為，若租金評定能有標準規範，在計算租金投資報酬率上則能更加準確。進一步來說，若經評估後，長期持有的效益大於短期持有，也將能改善「紅單轉讓」現象。