陽明山擎天崗水牛大量死亡 陽管處遭罰7萬5000元

陽明山擎天崗去年爆發水牛大量暴斃，引發各界關切，甚至有民間愛牛團體劍指陽管處設置刺鐵絲網圍籬，間接導致水牛無法覓食而營養不良死亡。北市動保處表示，由於陽管處未通盤考量水牛生理需求導致大量死亡事件，已構成過失致動物死亡，今日依「動物保護法」裁處最高7萬5000元罰鍰。

動保處表示，擎天崗草原周邊活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處自2019年12月起，以刺鐵絲網及圍籬等設施，將牛群圈圍在約42公頃的範圍內，導致牛群無法依季節變化自行覓食或避寒。

僅管陽管處於此案中沒有故意讓水牛傷亡的意思，但仍有過失責任，動保處因此認定，陽管處不當圈圍導致水牛大量死亡，已違反動保法規定，因此依動保法第30條第1項第1款規定，裁處最高罰鍰7萬5000元。

對此，陽管處發言人張順發表示，並無直接證據證明圍籬圈圍導致水牛死亡，當初圍籬也是依照相關機關建議才修復；另外，野化水牛是否為動保法規範的範圍，也還需了解及釐清，若北市動保處執意開罰，將尋求行政救濟。

動保處呼籲，飼主在飼養動物前應充分瞭解動物基本生活條件，並做好事前準備，依照動物各階段有不同營養需求，並配合其體型、性別、年齡及特殊生理需求給予適當生活空間。