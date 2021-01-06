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冬季連日雨勢不斷 陰陽海呈現繽紛多彩

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區水湳洞的陰陽海，因為冬季連日陰雨，礦山沖刷物質，呈現更多黃、綠、藍等色澤變化。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區水湳洞的陰陽海，因為冬季連日陰雨，礦山沖刷物質，呈現更多黃、綠、藍等色澤變化。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區水湳洞因為冬季連日陰雨，礦山沖刷物質，讓原本就特殊的陰陽海景觀，呈現更多黃、綠、藍等色澤變化，成為今年觀光上的亮點，而附近的山城美館也在2021年的開始舉辦「迴塑」陶土雕塑展，勾勒出土地的情懷與相思，歡迎遊客前來欣賞。

山城美館館長林正文表示，今年的陰陽海因為黃金瀑布豐沛的水量，還有先前地震造成礦山中沖刷物質的變化，讓陰陽海的色澤在晴天雨天都相當繽紛，遊客前來欣賞難得美景的同時，也能來到山城美館的新展覽走走，作者陳銘政不僅使用陶土，也善用金屬等材質，為作品帶來不同質感的樣貌。

藝術家陳銘政表示，此次以陶土塑造，在後期的作品中可看到塊面消切，造成陶土不僅柔美，還有堅硬的肌肉紋理展現，形象大多選用女子造型，是因為希望呈現一種娓娓道來、溫柔的象徵，對他來說，陶土的創作過程宛如有生命力般，因此也有對孕婦的刻劃，「土」能生養萬物，也能從中看出美與情感。

瑞芳 礦山 孕婦

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