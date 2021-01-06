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侯友宜建議大型活動停辦 宮廟傳統習俗恐受影響

聯合報 / 記者張哲郢游明煌／連線即時報導
過往三峽祖師廟在清水祖師聖誕所舉辦的「賽神豬」，今年能否舉行仍是未知。圖／廟方提供
過往三峽祖師廟在清水祖師聖誕所舉辦的「賽神豬」，今年能否舉行仍是未知。圖／廟方提供

今日稍早新北市長侯友宜點出宮廟團體應特別注意防疫，以近期宮廟大型活動來看，以每年初六舉辦「賽神豬」聞名的三峽祖師廟「清水祖師聖誕」規模最大，雖現階段活動仍在評估，但為了防疫考量，多少影響活動籌備。

過去三峽祖師廟舉辦的「清水祖師聖誕」都吸引大批信眾參與，其中「賽神豬」更成為活動招牌，還被列入重要文化遺產。而新北市因應防疫，整個1月僅緣道觀音廟舉辦1項跨年大型活動，各廟方也正在評估2月其他宮廟活動的可行性。

若考量防疫而停辦2月大型宮廟活動，許多活動可能因此受影響。民政局表示，需待廟方近期評估完才能確定2月後的活動。去年宮廟團體與新北市政府簽署的防疫六大聲明，包括支持市府防疫政策、宗教場域清潔消毒、避免人潮群聚活動、精簡宗教祈福儀式、做好自主健康管理、響應宗教線上祈福等，如能順利舉行廟方也會全力配合

另外，基隆目前尚無大活動要取消。位在金山的法鼓山表示，每年除夕撞鐘，下周將開會討論應變方案，作法會跟著政府政策走。

侯友宜 疫情

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