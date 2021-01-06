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東北角16所學校獲物資 讓學生能健康學習

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
台北市普慈共修會進行寒冬送暖活動，讓東北角16所學校獲物資，希望家中有經濟困難的學生能安心健康學習。 圖／觀天下有線電視提供
台北市普慈共修會進行寒冬送暖活動，讓東北角16所學校獲物資，希望家中有經濟困難的學生能安心健康學習。 圖／觀天下有線電視提供

北市普慈共修會今(6)日到瑞芳國中進行寒冬送暖活動，讓東北角16所學校獲物資，今年除了加贈保健室用品經費，提升校園健康品質外，因為去年疫情影響在地觀光產業，普慈共修會也頒發弱勢助學金，希望家中有經濟困難的學生能安心健康學習。

讓孩子健康平安長大，是每個爸媽的期盼，但在東北角地區卻有許多家庭經濟並不寬裕，孩子連基本的自主健康衛生管理都有所欠缺，為此台北市普慈共修會七年前便以物資捐贈，希望帶給東北角地區的學生們更好的健康習慣，改善成長環境。

瑞芳國中校長王綠琳表示，很感謝普慈共修會年年的善心義舉，今天送來瑞芳國中的各類物資，要送達瑞芳、義芳、九份、猴硐、瑞濱、鼻頭、雙溪、柑林、平溪、十分、和美、貢寮等國小，還有瑞芳、欽賢、平溪、貢寮等國中，16所學校的物資滿桌子，照顧東北角學生的健康，另外普慈共修會因為去年疫情衝擊在地人的觀光就業，也提供弱勢學童獎學金，希望能幫助他們的家庭狀況，讓學習無後顧之憂。

台北市普慈共修會顧問蔡家福表示，這個冬天第二波寒流又將下探十度以下低溫，此次準備的物資也包括保暖的鞋子與毛毯，讓孩子們在東北角陰雨潮濕的氣候下，能存有社會愛心帶來的溫暖，也期望更多社會資源看到東北角偏鄉的需要，一同加入贊助行列，擴大善心的影響力。

瑞芳 北市 貢寮

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