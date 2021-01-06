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真的等好久！汐止自強里活動中心拼啟用
真的等好久，汐止區的自強市民活動中心在105年確定是海砂屋封閉拆除，只是要重建卻一波三折，終於現在活動中心主體結構蓋好了，正在進行內部裝潢作業，要拼元月底完成啟用，讓里民有更舒適的活動聚會空間。
汐止區長陳健民指出，自強里活動中心因為是海砂屋拆掉之後，市府也支持地方需要有提供民眾活動聚會的空間，從民國107年底就開始進行工程的招標事宜，在今年的一月底，活動中心可以正式落成，共有三樓半空間提供民眾使用，一、二樓是多功能活動室，可以辦活動、課程，或做為銀髮俱樂部使用，三、四樓則是閱覽室，希望讓長輩、里民平時聚會聊天或是辦活動有更舒適的室內空間。
自強里長康金龍說，很高興我們自強里活動中心即將要落成了，目前內部裝潢已經在收尾階段，三樓半的建築，樓下是想讓銀髮族長輩來做活動，二樓是多功能教室，才藝班都可以讓里民來做一個學習，那現在主體結構都已經完成了，嶄新的外觀很吸引大家目光，因為是年輕的建築師，把現代跟傳統結合，很有特色。
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