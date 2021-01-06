聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的等好久！汐止自強里活動中心拼啟用

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的自強市民活動中心要拼元月底完成啟用，讓里民有更舒適的活動聚會空間。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的自強市民活動中心要拼元月底完成啟用，讓里民有更舒適的活動聚會空間。 圖／觀天下有線電視提供

真的等好久，汐止區的自強市民活動中心在105年確定是海砂屋封閉拆除，只是要重建卻一波三折，終於現在活動中心主體結構蓋好了，正在進行內部裝潢作業，要拼元月底完成啟用，讓里民有更舒適的活動聚會空間。

汐止區長陳健民指出，自強里活動中心因為是海砂屋拆掉之後，市府也支持地方需要有提供民眾活動聚會的空間，從民國107年底就開始進行工程的招標事宜，在今年的一月底，活動中心可以正式落成，共有三樓半空間提供民眾使用，一、二樓是多功能活動室，可以辦活動、課程，或做為銀髮俱樂部使用，三、四樓則是閱覽室，希望讓長輩、里民平時聚會聊天或是辦活動有更舒適的室內空間。

自強里長康金龍說，很高興我們自強里活動中心即將要落成了，目前內部裝潢已經在收尾階段，三樓半的建築，樓下是想讓銀髮族長輩來做活動，二樓是多功能教室，才藝班都可以讓里民來做一個學習，那現在主體結構都已經完成了，嶄新的外觀很吸引大家目光，因為是年輕的建築師，把現代跟傳統結合，很有特色。

汐止 建築 海砂屋

延伸閱讀

汐止老人會址太狹窄 長輩陳情盼有大空間

終於有水喝了 汐止綜合運動場增飲水機

防疫智能化 汐止公所增人臉辨識熱感應

汐止城中遊戲場結合煉鐵文化設計 玩樂中學習在地歷史

相關新聞

影／新北335萬頂級特斯拉他抽到 得主：市民「大確幸」

新北市為在疫情期間刺激消費，於去年中推出「新北振興168計畫」，只要在新北市消費滿額，即可參加抽獎，新北市長侯友宜也在昨...

柯P今年不發實體發財金 改購物送悠遊付抵用金

年關將近！台北市迪化街年貨大街從1月28日開始到2月10日結束，受到疫情影響，今年取消試吃和飲食攤位。不過商業處透露，今...

一連10天！艋舺首辦台北燈會 伍佰、魏如萱嗨唱開幕

台北市政府今召開2021台北燈節記者會，活動中首次播放台北燈節主視覺與宣傳影片，宣布台北燈會將於2月26日登場，而且首次...

北市社宅縮減坪數 擬上限25坪

台北市長柯文哲明赴議會專案報告，內容包括萊豬因應、社宅租金訂定標準等。據了解，未來社宅坪數將下修，以25坪為上限，而惹議...

冬季連日雨勢不斷 陰陽海呈現繽紛多彩

瑞芳區水湳洞因為冬季連日陰雨，礦山沖刷物質，讓原本就特殊的陰陽海景觀，呈現更多黃、綠、藍等色澤變化，成為今年觀光上的亮點，而附近的山城美館也在2021年的開始舉辦「迴塑」陶土雕塑展，勾勒出土地的情懷與相思，歡迎遊客前來欣賞。

淡海輕軌常客回饋金將到期 籲民眾兌換

淡海輕軌新北捷運公司於去(109)年2月推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元，就回饋50元」的優惠計畫，截至109年11月底，尚有約171萬元回饋金尚未兌換，而今年元月底回饋金將會到期，新北捷運公司籲民眾盡速至淡海輕軌各車站售票加值機進行兌換。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。