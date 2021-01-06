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汐止公有地蓋社會住宅 缺交通配套地方反彈

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
內政部營建署在汐止區公所舉辦社會住宅興辦計畫座談會，因缺乏交通相關配套計劃，引起地方強烈反彈。 圖／觀天下有線電視提供
內政部營建署在汐止區公所舉辦社會住宅興辦計畫座談會，因缺乏交通相關配套計劃，引起地方強烈反彈。 圖／觀天下有線電視提供

內政部推出社會住宅興辦計畫，其中針對汐止公有地，在大同路一段515巷的一塊學校用地及軍方土地，打算活化蓋社會住宅，今(6)日內政部營建署在汐止區公所11樓舉辦的座談會上，因缺乏交通相關配套計劃，引起地方強烈反彈。

配合社會住宅興建計劃第一次修正案，都市計畫暨市地重劃座談會上，包括市議員白珮茹、張錦豪，以及相關地主都出席參加，這次主要是針對汐止區公有土地及公共設施保留地活化，中央有意將文高三用地蓋社會住宅，不過，因為，汐止交通問題嚴重，要加上地點又在市區，地方認為缺乏道路規劃，強烈反彈。

市議員張錦豪指出，汐止的代名詞以前是淹水，現在是塞車，所有交通建設都不做，捷運也沒有，只剩下一條大同路去連結台北市，但在完全沒有交通配套的情況下，又說要蓋社會住宅，絕對抗議、堅決反對。

市議員白珮茹表示，今天是中央內政部來說明文高三用地的使用狀況，雖然，針對文高三用地新北市政府已經沒有使用上的需求，中央有意規劃蓋社會住宅，那我比較擔心的是有關交通還有公共安全，希望在建設地方的同時，應該要兼顧交通還有公共安全的部分，因為只有一條聯外道路，將來會不會影響逃生，甚至週邊的保護區是否有辦法做相關的配套措施，這都是給相關單位去思考，今天主要聽取地主意見，希望大家對於整個計劃可以更了解，如果有問題的話，也希望中央有單一的窗口，讓大家可以詢問。

城鄉發展分署隊長黃振能指出，社會住宅對週邊影響，在交通的部分我們會再做交通服務水準的調查，再做進一步了解。

社會住宅 汐止

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