淡海輕軌常客回饋金將到期 籲民眾兌換

淡海輕軌新北捷運公司於去(109)年2月推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元，就回饋50元」的優惠計畫，截至109年11月底，尚有約171萬元回饋金尚未兌換，而今年元月底回饋金將會到期，新北捷運公司籲民眾盡速至淡海輕軌各車站售票加值機進行兌換。

新北捷運公司提醒民眾，在今年1月31日前至淡海輕軌各車站，利用所使用的電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金。如果沒有領取回饋金的話，將自110年2月1日起無法兌換，提醒尚未領取的民眾，盡速至淡海輕軌各車站售票加值機依據機台上張貼的操作說明進行兌換。

新北捷運公司表示，常客回饋金是以年度計算，去年度的將會在這個月底到期，2月開始將會重新累積計算，同時提醒民眾，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡，搭乘淡海輕軌須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多，另配合秋冬防疫專案，民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也需全程配戴，提醒民眾遵守規定，違反規定將依法開罰。