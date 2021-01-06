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影／新北335萬頂級特斯拉他抽到 得主：市民「大確幸」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜親手抽出價值335萬的特斯拉，獲獎的鄭先生驚喜萬分。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜親手抽出價值335萬的特斯拉，獲獎的鄭先生驚喜萬分。記者張睿廷／攝影

新北市為在疫情期間刺激消費，於去年中推出「新北振興168計畫」，只要在新北市消費滿額，即可參加抽獎，新北市長侯友宜也在昨日下午親手抽出335萬頂級特斯拉以及3797個獎項。市府指出，從7月辦理活動至今，累積創造商機達145億，消費也比上半年成長近兩成。

新北市去年7月15日開始辦理「新北168活動」，搭配「新北特惠券」、各局處串聯優惠行銷活動及月月抽獎活動，吸引全台民眾至新北市消費。民眾只要在這期間至新北市消費滿額即可上網登錄發票，達200元即可抽獎，滿3000元即可獲得抽特斯拉資格。

此次活動共創造145億商機，有上網登錄參加抽獎的人數高達15萬2084人，其中消費滿額可以參加抽特斯拉的共有5萬9978人。

侯友宜在律師見證下，抽出5萬元郵政禮券、百項Apple 3C大獎與家電、禮券等豐富好禮，並在活動最後親手抽出幸運兒，得主為住在新北市的鄭先生，累計送出700萬元的豐富好禮。

獲獎的鄭先生表示，感謝新北市政府在疫情期間辦理這樣活動讓市民有「大確幸」，自己也真的有因為抽獎較常出門消費，相當高興能夠抽到這次「新北168」活動的頭獎。

新北市經發局長何怡明補充，去年一共辦理5波抽獎活動，累計抽出逾1萬6800個獎項，在疫情期間成功讓民眾走出家門來消費，下半年消費額大幅成長，比上半年高出逾兩成，今年將繼續努力，創造新佳績。

疫情 特斯拉

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