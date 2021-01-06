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防疫優先 盧秀燕：台中年貨大街取消試吃

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布，台中的年貨大街配合防疫將取消試吃，將輔導民間商圈不安排試吃活動。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕今天宣布，台中的年貨大街配合防疫將取消試吃，將輔導民間商圈不安排試吃活動。圖／台中市新聞局提供

台中市長盧秀燕今天宣布，配合中央秋冬防疫專案，不論戶外或室內群聚活動，都要戴口罩，台中市年貨大街配合防疫將取消試吃，將輔導民間商圈不安排試吃活動。

盧秀燕表示，過去年貨大街往往都有試吃活動，但若要試吃就得摘下口罩，其實不利於防疫，雖然不提供試吃，但台中的好物大家都耳熟能詳，民眾多多選購。

台中市經濟發展局表示，因應疫情日前已邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，跨局處就年貨大街防疫措施進行討論，並要求業者不得提供試吃，藉此避免感染風險。

台中市年貨大街配合中央秋冬防疫專案，即使在戶外，也規範民眾逛年貨大街時須戴口罩，商圈也需提供消毒液、出入口設置量測體溫裝置，並配置管理人員、張貼相關告示加強提醒民眾戴口罩。

年貨大街 口罩 台中市

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