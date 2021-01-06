聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫優先 盧秀燕：台中年貨大街取消試吃
台中市長盧秀燕今天宣布，配合中央秋冬防疫專案，不論戶外或室內群聚活動，都要戴口罩，台中市年貨大街配合防疫將取消試吃，將輔導民間商圈不安排試吃活動。
盧秀燕表示，過去年貨大街往往都有試吃活動，但若要試吃就得摘下口罩，其實不利於防疫，雖然不提供試吃，但台中的好物大家都耳熟能詳，民眾多多選購。
台中市經濟發展局表示，因應疫情日前已邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，跨局處就年貨大街防疫措施進行討論，並要求業者不得提供試吃，藉此避免感染風險。
台中市年貨大街配合中央秋冬防疫專案，即使在戶外，也規範民眾逛年貨大街時須戴口罩，商圈也需提供消毒液、出入口設置量測體溫裝置，並配置管理人員、張貼相關告示加強提醒民眾戴口罩。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言