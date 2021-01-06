快訊

HBL／女兒越級出賽風波 李李仁親電高中體總致歉

川普又輸了？喬治亞決戰失利...拜登預計奪參院「完全執政」

新北2020年抽查建案透保水設施 近3成不合格

中央社 / 新北6日電
新北市水利局表示，民國109年完成全市共126件面積達2000平方公尺以上建案透水保水設施抽查作業，其中37件建案不合標準，不合格率達29%，已依法要求限期改善並辦理複查；若逾期未改善，將裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。（水利局提供） 中央社
新北市水利局表示，民國109年完成全市共126件面積達2000平方公尺以上建案透水保水設施抽查作業，其中37件建案不合標準，不合格率達29%，已依法要求限期改善並辦理複查；若逾期未改善，將裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。（水利局提供） 中央社

新北市政府水利局今天表示，依「新北市透水保水自治條例」規範，各基地在新建或增建時都須設置透水保水設施，去年共抽查126件，其中37件建案不合乎標準，不合格率達29%。

水利局指出，為維護新北為透水城市，以應對梅雨鋒面等強降雨侵襲，「新北市透水保水自治條例」規範各建築基地於新建或增建時，都須設置透水保水設施，以便將自身基地範圍降雨納入透水保水設施中，滯留貯蓄。

水利局表示，民國109年完成全市共計126件面積達2000平方公尺以上建案透水保水設施抽查作業，其中37件建案不合乎標準，不合格率達29%，已依法要求限期改善，並辦理複查；若逾期未改善，將裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。

水利局指出，截至目前為止，新北市內審查通過計畫透水保水量達152萬噸，相當於在市內設置607座游泳池來滯納洪水，大幅度增強都市地區防洪減災能量、降低積淹水風險。

梅雨 建築

延伸閱讀

3幼犬深陷古墓不見母 新北動保員花1.5小時爬山救援

新北泰山明志路危老重建動工 將建14層高住商大樓

參訪新北通德興業 賴清德現場試穿捕手護具

防疫旅館提供給外島 侯友宜呼籲：中央應統籌

相關新聞

影／新北335萬頂級特斯拉他抽到 得主：市民「大確幸」

新北市為在疫情期間刺激消費，於去年中推出「新北振興168計畫」，只要在新北市消費滿額，即可參加抽獎，新北市長侯友宜也在昨...

柯P今年不發實體發財金 改購物送悠遊付抵用金

年關將近！台北市迪化街年貨大街從1月28日開始到2月10日結束，受到疫情影響，今年取消試吃和飲食攤位。不過商業處透露，今...

一連10天！艋舺首辦台北燈會 伍佰、魏如萱嗨唱開幕

台北市政府今召開2021台北燈節記者會，活動中首次播放台北燈節主視覺與宣傳影片，宣布台北燈會將於2月26日登場，而且首次...

北市社宅縮減坪數 擬上限25坪

台北市長柯文哲明赴議會專案報告，內容包括萊豬因應、社宅租金訂定標準等。據了解，未來社宅坪數將下修，以25坪為上限，而惹議...

侯友宜籲大型活動停辦 三峽祖師廟「賽神豬」恐受影響

每年初六以舉辦「賽神豬」聞名的，三峽祖師廟「清水祖師聖誕」，今年恐不復往年盛況，礙於疫情加上今日稍早新北市長侯友宜點出宮...

防疫優先 盧秀燕：台中年貨大街取消試吃

台中市長盧秀燕今天宣布，配合中央秋冬防疫專案，不論戶外或室內群聚活動，都要戴口罩，台中市年貨大街配合防疫將取消試吃，將輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。