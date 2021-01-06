新北2020年抽查建案透保水設施 近3成不合格

新北市政府水利局今天表示，依「新北市透水保水自治條例」規範，各基地在新建或增建時都須設置透水保水設施，去年共抽查126件，其中37件建案不合乎標準，不合格率達29%。

水利局指出，為維護新北為透水城市，以應對梅雨鋒面等強降雨侵襲，「新北市透水保水自治條例」規範各建築基地於新建或增建時，都須設置透水保水設施，以便將自身基地範圍降雨納入透水保水設施中，滯留貯蓄。

水利局表示，民國109年完成全市共計126件面積達2000平方公尺以上建案透水保水設施抽查作業，其中37件建案不合乎標準，不合格率達29%，已依法要求限期改善，並辦理複查；若逾期未改善，將裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰至改善為止。

水利局指出，截至目前為止，新北市內審查通過計畫透水保水量達152萬噸，相當於在市內設置607座游泳池來滯納洪水，大幅度增強都市地區防洪減災能量、降低積淹水風險。