春節逛年貨大節 台中市長盧秀燕：防疫考量禁試吃

春節期民眾難免去逛年貨大節，台中市長盧秀燕今天指出，基於秋冬防疫考量，希望民眾有群聚時不管室內還是戶外，口罩都該戴得緊緊的，過去去年貨大節難免會試吃，可是試吃就得要摘下口罩、打開嘴巴，對防疫是不好的，因此市府主辦的年貨大節就要求不可以脫下口罩，也沒有試吃的活動。

她說，市府也會輔導民間商圈盡量不要安排試吃，維護市民的健康。盧秀燕也強調，並不是因為台北市迪化街這麼做，台中市才跟進，而是台中市原就有此規畫。

對於春節防疫旅館需求夠嗎？盧秀燕同時也說，台中超前部署，之前就已陸續安排有意願業者成立居家檢疫替代所，目前總收住量能足夠。因應春節將到來，許多台商、一般民眾、留學生等人可能會從國外返鄉過年，台中市居家檢疫替代所的申請對象將以台中市民優先，若有額外量能才會提供給外縣市民眾申請。