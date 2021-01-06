春節將至！北市防疫旅館爆滿 蔡炳坤：月底可增450床

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿。防疫旅館工會呼籲北市不要有選舉考量，台北市副市長蔡炳坤今出席「柯文哲就職6周年系列記者會」表示，北市防疫旅館在春節前的高峰期空房剩不到4成，全台各地都為市民做相關考量，讓市民優先入住並不是政治考量。

蔡炳坤說，北市防疫旅館是全台灣最多的，目前為止統計有96家，可以提供的到6500個床位，目前還在加速審查，預計到一月底可以增加450個床位，加起來大概可以到7000床位。

因應春節將至，可以預期的是回來過年人數會爆量，蔡炳坤說，從11日到28日為人潮的高峰期，防疫旅館會以台北市民優先，若有剩下房間，會提供給外縣市的市民。至於目前已經登記的，就會維持，「因為這一般都是要先預約，所以一但預約了就預約了」，目前可以剩下來使用的不到四成，有點緊張。