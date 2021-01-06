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新北泰山明志路危老重建動工 將建14層高住商大樓

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
位於新北市泰山區明志路三段98至108號的數棟老舊建物，昨日終於舉行重建動土典禮，將興建地上14層、地下3層的住商混合大樓。圖／新北都更處提供
位於新北市泰山區明志路三段98至108號的數棟老舊建物，昨日終於舉行重建動土典禮，將興建地上14層、地下3層的住商混合大樓。圖／新北都更處提供

位於新北市泰山區明志路三段98至108號的數棟老舊建物，歷經3年整合34位地主同意，並依危老條例提出重建計畫，昨日終於舉行動土典禮，未來將興建地上14層、地下3層的住商混合大樓。目前新北市危老條例申請案高達300件，已核准268件。

泰山區明志段危老重建案由武泰建設股份整合開發，基地面臨泰山區主要的15米交通東西向要道明志路，鄰近貴子兒童公園及明志科技大學，建商表示，經整合34位地主同意後，依危老條例規定向新北市府提出重建計畫，並經過核定、取得建築執照等程序，昨日正式動土。

新北市都市更新處總工程司李擇仁表示，危老條例自106年公布，迄今申請案量達到300件，核准案件達268件，同時去年9月也加碼推出「危老123專案」，「1」指符合危老條例100%同意規定，「2」為2個月完成重建計畫審查作業(不含補正時間)、「3」指藉由建造預審程序，3個月核發建造執照（不含環境影響評估、都市設計、容積移轉、坡度及水土保持等審查)，目前共申請60件、核准39件。

李擇仁說，樂見在地建商透過危老重建方式，將原本有安全疑慮的老舊建物整合變身為新式住商大樓，為新北市帶來新氣象，另新北也積極推動多元都更方案，目前總共有779案申請，核准462案，目標2022年底前，能夠核准550案。

位於新北市泰山區明志路三段98至108號的數棟老舊建物，昨日終於舉行重建動土典禮，將興建地上14層、地下3層的住商混合大樓。圖／新北都更處提供
位於新北市泰山區明志路三段98至108號的數棟老舊建物，昨日終於舉行重建動土典禮，將興建地上14層、地下3層的住商混合大樓。圖／新北都更處提供

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