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切記防疫最優先 侯友宜點名宮廟、觀光景點

聯合報 / 記者張哲郢王敏旭／新北即時報導
侯友宜不斷強調自己對防疫的重視，盼各界一同落實檢疫。記者張哲郢／攝影
侯友宜不斷強調自己對防疫的重視，盼各界一同落實檢疫。記者張哲郢／攝影

隨著春節連假將至，考驗全台各地防疫機制，今日新北市長侯友宜主持市政會議特別強調，所有活動都以防疫為優先考量。他也點名宮廟、老街商圈與風景區等民眾易聚集的地方，勢必要全盤檢視、超前部署。

去年3月疫情爆發後，新北市府就曾和多個宗教團體簽署防疫聲明，侯友宜也多次在公開場合建議大型活動停辦或延期。除宮廟活動外，侯友宜也點名新北市老街商圈與風景區的觀光地，他向各界喊話，面對當前疫情，希望各界共體時艱，若活動舉辦無法落實實名制與人潮控管，能停辦就停辦。

目前在台確診案例多為境外移入，侯友宜擔心2月春節會是另一波返鄉潮，他強調新北一定和中央站在同一陣線，為確保國人安心返國，所有如防疫旅館等地方，都要經過機關認證，好讓團隊掌握隔離或居家檢疫民眾的狀況。

另外侯友宜也呼籲民眾用餐需特別注意，包括以往春節前許多群聚聚餐，動輒5桌、10桌起跳，由於吃飯時無法戴口罩，相對風險增加，因此沒必要的共餐飲食盡量避免，若真的有必要，至少延到元宵節後再舉辦，這段時間生活型態要靠大家共同調整。

侯友宜 春節

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