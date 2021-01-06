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板橋浮州都市計畫重啟 新北拚今年報內政部

聯合報 / 記者王敏旭張哲郢／新北即時報導
板橋浮洲地區人口超過5萬人，被稱為「板橋最後一塊開發地」，新北城鄉局重啟都市計畫，目前在新北市都市計畫委員會審議中，盼今年能通過並報給內政部審議。圖／新北城鄉局提供
板橋浮洲地區人口超過5萬人，被稱為「板橋最後一塊開發地」，新北城鄉局重啟都市計畫，目前在新北市都市計畫委員會審議中，盼今年能通過並報給內政部審議。圖／新北城鄉局提供

新北板橋浮洲都市計畫2019年重啟，新北城鄉局長黃國峰指出，已排除民眾抗議區域，區段徵收面積約100公頃，含有住宅區、商業區、產專區，目前在新北市都市計畫委員會審議中，盼今年能通過並報給內政部審議。

板橋浮洲地區人口超過5萬人，被稱為「板橋最後一塊開發地」，當地老舊建物多、交通不便、巷弄狹小有公安疑慮，但該計畫2001年啟動卻因SARS而財務不可行遭暫緩、2010年重啟後2014年民眾抗議，延宕至2019年再度重啟。

黃國峰說，浮洲都市計畫2019年再度重啟後，市都委會小組已開會3次，希望今年上半年可通過大會，預計今年報請報給內政部審議，由於該區域有台藝大、華僑高中、大觀國中小、中山國小，未來會偏向文教型社區。

黃國峰指出，浮洲地區總面積278公頃，都市計畫採區段徵收面積約100公頃，30％住宅區靠近遠東通訊園區、7％商業區近浮洲火車站、1％產專區，而浮洲的板橋榮民之家附近有塊區域，中央預計規劃社會住宅、文創區等設施。

新北市議員何博文指出，遭民眾抗議的大觀路一段28及29巷應排除區段徵收，而其他配合拆遷的民眾，市府應該給予最優的補償，另外道路擴寬至30米，未來才能引進泰山板橋輕軌，而社宅部分必須尊重當地並增設公托等設施。

黃國峰說，浮洲都市計畫區段徵收已排除28及29巷以及歡園里的2社區，目前該區約有2、300間未登記工廠也將輔導搬遷、合法化，且都市計畫已留設30米路廊，未來可供泰山板橋輕軌行使；1月22日將與地方辦說明會。

另外備受板橋人關心的板橋醫療園區，黃國峰說，醫療園區整合附近新埔停車場、龍泉街、衛生局、衛生所，內政部都委會已在2020年9月通過審議，預定今年1月核定、2月發布實施，衛生局就能進行招商作業，預計有815張病床。

板橋浮洲地區人口超過5萬人，被稱為「板橋最後一塊開發地」，新北城鄉局重啟都市計畫，目前在新北市都市計畫委員會審議中，盼今年能通過並報給內政部審議。圖／新北城鄉局提供
板橋浮洲地區人口超過5萬人，被稱為「板橋最後一塊開發地」，新北城鄉局重啟都市計畫，目前在新北市都市計畫委員會審議中，盼今年能通過並報給內政部審議。圖／新北城鄉局提供

都市計畫 衛生局

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