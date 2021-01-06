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開箱明倫幼兒園！廁所設求救裝置 1月8日可現場報名

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
遊樂設備包括樹屋、溜滑梯、玩具等等。記者潘才鉉／攝影
遊樂設備包括樹屋、溜滑梯、玩具等等。記者潘才鉉／攝影

「明倫非營利幼兒園」位於明倫社宅，是台北市第一所設置在社會住宅內的非營利幼兒園，將於1月8日至9日辦理現場預約登記報名、10日辦理抽籤及報到，二月開學，並函頒「臺北市試辦英語融入幼兒園教學實施原則」

，鼓勵幼兒園將英語融入既有教保活動，台北市副市長蔡炳坤直呼這是非常平價的優惠服務。

明倫非營利幼兒園內部裝潢選用淺色木質，遊樂設備包括樹屋、溜滑梯、玩具等等，在安全方面樓梯、廁所皆設有求救鈴裝置，就學環境整潔、空間寬敞，蔡炳坤表示，台北市提供給最優質平價的幼兒園服務，讀一般公立幼兒園一個月學費是2500元，讀非營利幼兒園一個月學費是3500元，讀準公共化一個月學費是4500元，所以這是非常平價的優惠服務。

明倫非營利幼兒園此次共招收152名幼兒，2歲專班共2班有32位名額，3-5歲是混合（齡）班，共4個班有120位名額，將於1月8日至9日上午九點到下午五點，開放優先入園生與一般生同時「現場」登記報名，一般生報名時請檢具戶口名簿，優先入園生報名時應檢具相關證件。

教育局長曾燦金表示，一般學校招生都是八月入學，此次明倫非營利幼兒園是二月入學，算是提早招生，二月入學的學生，到八月後也可繼續就讀，有些學生八月後可能要升上小學，所釋放出來的名額，就會在八月時和北市所有的非營利幼兒園一同進行線上登記報名。

至於，明倫社宅的四萬元房型引起外界討論，推廣明倫非營利幼兒園是否想改善明倫社宅高房價形象，蔡炳坤表示，北市都很謙卑做這問題探討，也透露柯文哲明日會到議會做專案報告，宣布社宅議題。

明倫非營利幼兒園內部裝潢選用淺色木質。記者潘才鉉／攝影
明倫非營利幼兒園內部裝潢選用淺色木質。記者潘才鉉／攝影
明倫非營利幼兒園內部裝潢選用淺色木質。記者潘才鉉／攝影
明倫非營利幼兒園內部裝潢選用淺色木質。記者潘才鉉／攝影
台北市副市長蔡炳坤表示「明倫非營利幼兒園」是非常平價的優惠服務。記者潘才鉉／攝影
台北市副市長蔡炳坤表示「明倫非營利幼兒園」是非常平價的優惠服務。記者潘才鉉／攝影
遊樂設備包括樹屋、溜滑梯、玩具等等。記者潘才鉉／攝影
遊樂設備包括樹屋、溜滑梯、玩具等等。記者潘才鉉／攝影
樓梯、廁所皆設有求救鈴裝置，環境整潔、空間寬敞。記者潘才鉉／攝影
樓梯、廁所皆設有求救鈴裝置，環境整潔、空間寬敞。記者潘才鉉／攝影
樓梯、廁所皆設有求救鈴裝置，環境整潔、空間寬敞。記者潘才鉉／攝影
樓梯、廁所皆設有求救鈴裝置，環境整潔、空間寬敞。記者潘才鉉／攝影

幼兒園 北市 社宅

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