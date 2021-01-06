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「布可星球」平台一書難求 台南議員要求提升館藏量

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員蔡筱薇（左二）、呂維胤（右二）、沈震東（右一）要求台南市教育局提升「布可星球」閱讀平台館藏量。記者鄭維真／攝影
民進黨台南市議員蔡筱薇（左二）、呂維胤（右二）、沈震東（右一）要求台南市教育局提升「布可星球」閱讀平台館藏量。記者鄭維真／攝影

台南市教育局開設「布可星球」網路閱讀平台7個月，民進黨南市議員表示，台南19歲以下學生約有31萬人，書單卻僅列了613款，每款70本，不僅熱門推薦館藏量非常少，書單新增速度太慢，12月的新增書籍甚至掛零，造成一書難求，要求市府提升館藏量，並定時新增布可書單。教育局表示會盡快改善，在109學年度結束前讓1千款書單全數上架。

議員呂維胤指出，不少家長反映，「布可星球」推薦書籍全市館藏數量少，例如「三隻小豬的真實故事」館藏量僅有29本，推薦書目資訊也不齊全，未按照年級、領域分類，導致書籍難以搜尋、借閱，僧多粥少，盼教育局提供更多元性的書單及遊戲內容，利用輕鬆童趣鼓勵更多學童參與。

議員沈震東表示，教育局應配合新總圖的成立，搭配「布可星球」推出一系列閱讀活動，豐富「布可星球」的閱讀挖掘獎勵、人物外觀選擇多元性和遊戲內容，提高學生參與該平台的興趣，善用貼近現代學童的方式推動閱讀。

議員蔡筱薇建議，市府應重視閱讀的重要性，補足全市優質書籍的館藏量，讓學生透過閱讀認同在地、接軌國際。

教育局表示，去年底已選出1千款書，由於每款書至少要有10個題目，孩子才能闖關，目前專家還在進行命題，預計109學年度結束前1千款書和題目都會上架。

教育局 民進黨

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