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北市防疫旅館市民優先 蔡炳坤：非政治考量

中央社 / 台北6日電

台灣防疫升級，民眾入境須1人1戶居家檢疫，加上農曆春節將至，台北市副市長蔡炳坤今天說，北市防疫旅館在春節前的高峰期空房剩不到4成，讓市民優先入住不是政治考量。

蔡炳坤說，台北市防疫旅館是全台灣最多的，加上昨天新增的1家，已經有96家防疫旅館，共可提供約6500間檢疫房間，且量能還在持續增加，預計到1月底可提供約7000間檢疫房間。

他說，因為農曆春節的關係，預期回來過年的人數會爆量，從11日到28日是高峰期，這段期間會以市民優先，若還有空房也會提供給非台北市市民，目前空房剩不到4成，有點緊張。

新北市長侯友宜今天也表示，新北防疫旅館除讓市民優先居住外，也會照顧國人同胞，提供需要的離島居民居住，並呼籲中央統一調度防疫旅館。

蔡炳坤說，台北市和中央都立場都是一致的，但北市入住壓力特別大，提供的量能也是全國最高，為了協助國人在春節期間回台與家人團聚，並不排斥與中央協調，只是仍要考慮到市民的感受。

他強調，各個地方政府都會考量居民感受，台北市是以市民優先，不是禁止它縣市居民進來，「這不是什麼政治考量」，如果台北市量能足夠的話也不會設限。

新冠肺炎 防疫旅館

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